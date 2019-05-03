Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku /03 Mayıs 2019 12:57

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, iki gün içinde ikinci kez milkshake protestosuna uğradı. Robinson yüzüne içecek fırlatan genci darp etti.

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten 36 yaşındaki Robinson, dün Warrington  kentinde protesto edildi.

Adı Danyal Mahmud olarak açıklanan 23 yaşındaki protestocu, kampanyasını anlatan Robinson’a yakın bir mesafedeyken ‘çilekli milkshake’ini yüzüne fırlattı. Olay yerinde çekilen amatör bir videoda Robinson ve destekçilerinin gencin üstüne atlayarak, yüzünü yumrukladığı görüldü. Videoda bir adamın, “Faşist olursan alacağın budur” dediği belirtildi.

??BURY'DE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Mahmud, içeceğinin yanlışlıkla elinden kaydığını beliterek, “Sadece onu rahatsız etmek istedim. Milkshake elimden kaydı. Bu şekilde davranma niyetinde değildim. Ama o konuşmaya devam etti. Dürüst olmak gerekirse, sarsılmış ve şoka uğramış hissediyorum” dedi.

Aşırı sağcı siyasetçi Çarşamba günü Bury kentindeki kampanya faaliyetleri sırasında da benzer bir protestoyla karşılaşmıştı.

SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUK HAKKINDAKİ YORUMU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Robinson son olarak ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli bir mülteci çocuk tarafından dava edileceği haberleriyle gündeme gelmişti. Robinson’un, Huddersfield şehrinde öğrenim gördüğü Almondsbury Lisesi'nde İngiliz bir öğrencinin saldırısına uğrayan Jamal isimli çocuk hakkında Facebook’tan yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti.

Daha önce de kolu kırılan Jamal’ın boğazı sıkılmış ve üzerine su dökülmüştü. Olay İngiltere’de infiale yol açarken Robinson İngiliz bir öğrencinin Müslüman kız öğrenciler tarafından darp edildiğini, o sırada Jamal'ın da kızı tekmelediğini ve ısırdığını iddia etmişti.

Jamal ve avukatları aşırı sağcı siyasetçiye iftira davası açacaklarını açıklamıştı.
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