Aşırı sağcı gruplar Brüksel'i savaş alanına çevirdi

Fas'ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne destek veren ve karşı çıkan gruplar, Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti konumundaki Brüksel'de protesto gösterileri düzenledi.







Belçika'nın başkenti Brüksel'de milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin 'Marakeş'e karşı yürüyüş' çağrısı uyarınca 1000 civarında kişi AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplandı.





Başbakan Charles Michel'i istifaya çağıran grup, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atıp Flaman bayrakları taşıdı.





AB binaları önünde maytap ve ses bombaları fırlatan, meşaleler yakılan grubun dağılmaması üzerine, polis, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan tazyikli su sıktı.





Bunun üzerine bazı eylemciler, Avrupa Komisyonu binasına girmeye çalıştı. Polisin sert biçimde karşı koymasıyla ortalık savaş alanına döndü.





?Göçmen karşıtı protesto bağlamında Belçika'nın parçalanmasını ve Flaman devleti kurulmasını savunan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) partisinin İslam karşıtı liderlerinden Filip Dewinter de konuşma yaptı. Geçen yıl Brüksel Merkez Camisi önünde Kuran sayfalarını yırtarak tepki çeken Dewinter, Hollanda'nın AB, göç ve İslam karşıtı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakın ilişki yürütüyor.







Diğer yandan Belçika'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve derneğin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi öğle saatlerinde Brüksel'in merkezi yakınında bulunan Rue du Congres Caddesi'nde buluştu.





Göstericiler, Belçika'nın Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamasına destek verdi. Göçmenlere destek sloganları atan göstericiler, "Faşistler dışarı" yazılı afişler taşıdı. Buradan özellikle göçmenlerin yoğun bulunduğu Maximilien Park'a yürüyüş düzenledi.





BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne destek vermesi, Başbakan Charles Michel hükümetini tehlikeye sokmuş durumda. Michel'in göç sözleşmesini imzalayacağını duyurmasının ardından üç partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekildi.





Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı bakanların yerine koalisyon ortağı partilerin üyelerinden atamalar yaparak azınlık hükümetini sürdüreceğini açıkladı.





Marakeş'teki uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi, katılımcı 164 ülkenin çoğunluğunun oyuyla kabul edilmişti.





Uluslararası göçün düzenlenmesi için hazırlanan Küresel Göç Sözleşmesi, yasal göç, göçmen hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda küresel ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.