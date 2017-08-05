Asıl patron AKP mi?

Washington’ı sarsan Başkan Trump ile Rusya arasındaki ilişkiye odaklanan soruşturmanın AKP iktidarı ile ilgili olan kısmı yeniden öne çıktı.







New York Times’da Cuma günü çıkan habere göre Özel Müfettiş Mueller Beyaz Saray’dan Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Sekreteri olan ve görevde sadece 23 gün kalabilen Mike Flynn’in tüm dökümanlarını talep etti. Dahası, Özel Müfettiş Mueller sorguya aldığı ‘tanıklardan’ Flynn’in gerçekte AKP hükümeti tarafından fonlanıp fonlanmadığını sordu.





Flynn, görevde iken Ekim Alptekin tarafından 530 bin dolar para ödendiğini dahi kayda geçirmemiş, ancak görevden alındıktan haftalar sonra, Mart ayı başında Adalet Bakanlığına başvurarak kayda geçirmişti. Ama Flynn, bir işadamı olan Ekim Alptekin tarafından paranın ödenmesine rağmen Adalet Bakanlığına doldurduğu dökümanlarda Türk hükümeti lobicisi olarak ismini yazdırmıştı.





Mueller’in Beyaz Saray’dan Flynn hakkındaki tüm belgeleri istemesi aynı zamanda bu soruşturmanın Beyaz Saray’dan ilk kez talep ettiği belgeler olma özelliği de taşıyor.





FBI AJANLARI FLYNN'İN TÜRK İŞADAMI İLE İLİŞKİLERİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYOR





Yine New York Times haberine göre, savcılar ve FBI ajanları ”saatlerce çalışarak Flynn’in ve Flynn Intel Group’un Türk-Amerikan işadamı (Ekim Alptekin) ile iş ilişkilerini anlamak için harcıyor.”





Ekim Alptekin, Flynn’e 530 bin dolar para ödemiş ve bu para karşılığında Fethullah Gülen’in iadesi için uğraşmıştı. Bununla birlikte Alptekin’in Flynn’e ödediği para için sürekli hikayeleri değişmişti.





New York Times’a göre savcılar Alptekin’in Flynn’e ödediği 530 bin doların aslında Türk hükümeti tarafından ödenip, ödenmediğini anlama gayretinde. Bunun yanısıra yine savcılar Flynn Intel Group’un Ekim Alptekin’e para ödeyerek, paranın asıl kaynağı, yani Ankara’yı saklama gayretinde olup, olmadığını da öğrenmeye çalışıyor. Alptekin’in Hollanda merkezli şirketi Inovo’nun Flynn’den 80 bin dolar parayı aldığı, Flynn’in doldurduğu belgelerde ortaya çıkmıştı.





WSJ: Görevden alınan Flynn'in şirketi Türkiye adına Fethullah Gülen belgeseli hazırlıyordu





Bu geri ödenen paralar ilk kez Washington Hattı’nda, Flynn’in Adalet Bakanlığına ödediği para çizelgesinin yayınlanmasından bir gün sonra, yani 9 Mart günü dile getirilmişti.





Alptekin’in 200 ve 185 bin dolarlık iki ödemesinden günler sonra yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi iki kez 40’ar biner dolar para geri ödemesi dikkatleri çekmişti.





Bütün bunlar, NYTimes’a göre, savcıların Flynn’in tüm finansal ilişkilerine odaklandığı gösteriyor.





Türk hükümetinden para almak Flynn veya başka bir ABD’li vatandaş için suç değil ama bunu bildirmemiş olması bir suç. Hem de ciddi bir suç. Ama şüphe edildiği gibi eğer Flynn bu parayı Türk hükümetinden almış ve bunu saklamak için aradaki ‘middleman’ Ekim Alptekin’e 80 bin dolar ödemiş ise, NY Times’s göre, işte bu bir değil birden fazla suç işlemek demek oluyor.





Gazeteye konuşan Alptekin’in sözcüsü Molly Toomey ise bu ödenen 40’ar bin dolarların Flynn’in kontratın gereklerini yapmadığı için yapılan geri ödemeler olduğunu söyledi. Alptekin’in kendisi de geçmişte bu türde sözler söylemişti. Flynn ise bu ödemeleri ‘danışma’ parası olarak ödediğini yazıyor.





Alptekin’in uzun aylardır sürekli değiştirdiği söylemlerinden sonra artık profesyonel bir sözcüsü tarafından temsil edildiği de görülüyor.





Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkındaki soruşturmalar derinleşiyor





Flynn’in yeni doldurduğu formlarda geçen yılın kazancını 1.8 milyon dolara yükselttiği, bunun daha önce bildirdiği 1.4 milyon dolardan fırladığı görüldüğü bu gelirin ne kadarının Türkiye merkezli iş veya Türk hükümeti olduğunun henüz bilinmediği de kaydediliyor.





New York Times’a göre soruşturmanın bir başka odağı ise Ekim Alptekin’in aylardır sürekli değiştirdiği söylemleri ve ‘hikayeleri.’ Örneğin Alptekin Mart ayında Flynn ‘bölgede ve Türk üzerine jeopolitik analiz yapmak’ için işe aldığını söylerken, son aylarda ise doğrudan Gülen’e karşı çalışmak, mümkünse iadesini gerçekleştirmek için uğraştığı ortaya çıktı.





(Kaynak: Washington Hatti)