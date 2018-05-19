Asgari ücretten passolig'e, eğitimden dış politikaya vaatler...

İnce'nin seçim vaatleri ve sözlerinden satır başları özetle şöyle:
* Dini her şeye alet eden bir zihniyetin tahakkümü altındayız.
* Karanlık bir tablo, iç karartıcı, yaşama sevincimizi yitirmiş bir ülke hale geldik.
* Sanki bir marifetmiş gibi şehirleri yaşanmaz hale getirdiklerini itiraf ettiler.
* Tek adam gibi düşünmeyen herkes hain terörist ilan edildi.
* Adalete güvenmeyen bir toplumun güveneceği hiçbir şeyi kalmamış demektir.
* Hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparıldı.
* Onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacak.
* Onarım sütunlarının çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.
* Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlecektir.
* Temel hak ve özgürlükler, özgür basın öncelikli olacak.
* Medya, siyasetin ve iktidarın güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır.
* Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü bir refah ekonomisi oluşturulacak.
* Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.
* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.
* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.
* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.
* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturlan tahribat düzeltilecektir.
* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.
* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.
* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.
* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.
* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturulan tahribat düzeltilecektir.
* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.
* 2'li eğitim kaldırılacak, tam gün eğitime geçirilecektir.
* Öğretmenlere her 24 Kasımda 1 maaş ikramiye verilecek.
* 18 yaşına kadar her Türk vatandaşı sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır.
* Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız.
* Asgari ücret 2200 lira olacak.
* Sporun siyasallaşması engellenecek, sporun özerkliği yeniden tesis edilecektir.
* Passolig uygulaması kaldırılacaktır.
* Turizm gelirleri 60 milyar dolara çıkarılacak. Kış aylarında istihdam teşviki uygulanacaktır.
* Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, meclis çoğunluğunu alacağız, hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız, Cumhuriyetimizi çıkarttıkları rotasına yeniden oturtacağız.
* Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdini bu gelecek bildirgesine ortak olmaya çağırıyoruz. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak.