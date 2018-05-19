Asgari ücretten passolig'e, eğitimden dış politikaya vaatler...

İnce'nin seçim vaatleri ve sözlerinden satır başları özetle şöyle:





* Dini her şeye alet eden bir zihniyetin tahakkümü altındayız.





* Karanlık bir tablo, iç karartıcı, yaşama sevincimizi yitirmiş bir ülke hale geldik.





* Sanki bir marifetmiş gibi şehirleri yaşanmaz hale getirdiklerini itiraf ettiler.





* Tek adam gibi düşünmeyen herkes hain terörist ilan edildi.





* Adalete güvenmeyen bir toplumun güveneceği hiçbir şeyi kalmamış demektir.





* Hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparıldı.





* Onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacak.





* Onarım sütunlarının çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.





* Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlecektir.





* Temel hak ve özgürlükler, özgür basın öncelikli olacak.





* Medya, siyasetin ve iktidarın güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır.





* Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü bir refah ekonomisi oluşturulacak.





* Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.





* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.





* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.





* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.





* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturlan tahribat düzeltilecektir.





* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.





* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.





* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.





* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.





* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturulan tahribat düzeltilecektir.





* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.





* 2'li eğitim kaldırılacak, tam gün eğitime geçirilecektir.





* Öğretmenlere her 24 Kasımda 1 maaş ikramiye verilecek.





* 18 yaşına kadar her Türk vatandaşı sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır.





* Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız.





* Asgari ücret 2200 lira olacak.





* Sporun siyasallaşması engellenecek, sporun özerkliği yeniden tesis edilecektir.





* Passolig uygulaması kaldırılacaktır.





* Turizm gelirleri 60 milyar dolara çıkarılacak. Kış aylarında istihdam teşviki uygulanacaktır.





* Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, meclis çoğunluğunu alacağız, hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız, Cumhuriyetimizi çıkarttıkları rotasına yeniden oturtacağız.





* Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdini bu gelecek bildirgesine ortak olmaya çağırıyoruz. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak.