Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücretten passolig'e, eğitimden dış politikaya vaatler... /19 Mayıs 2018 14:03

Asgari ücretten passolig'e, eğitimden dış politikaya vaatler...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim manifestosunu açıkladı

SHABER3.COM

İnce'nin seçim vaatleri ve sözlerinden satır başları özetle şöyle:

* Dini her şeye alet eden bir zihniyetin tahakkümü altındayız.

* Karanlık bir tablo, iç karartıcı, yaşama sevincimizi yitirmiş bir ülke hale geldik.

* Sanki bir marifetmiş gibi şehirleri yaşanmaz hale getirdiklerini itiraf ettiler.

* Tek adam gibi düşünmeyen herkes hain terörist ilan edildi.

* Adalete güvenmeyen bir toplumun güveneceği hiçbir şeyi kalmamış demektir.

* Hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparıldı.

* Onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacak.

* Onarım sütunlarının çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.

* Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlecektir.

* Temel hak ve özgürlükler, özgür basın öncelikli olacak.

* Medya, siyasetin ve iktidarın güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır.

* Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü bir refah ekonomisi oluşturulacak.

* Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.

* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.

* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.

* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.

* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturlan tahribat düzeltilecektir.

* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.

* En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.

* Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirlecektir.

* Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.

* Devletin diplomasi geleneği yok sayılarak oluşturulan tahribat düzeltilecektir.

* Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.

* 2'li eğitim kaldırılacak, tam gün eğitime geçirilecektir.

* Öğretmenlere her 24 Kasımda 1 maaş ikramiye verilecek.

* 18 yaşına kadar her Türk vatandaşı sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır.

* Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız.

* Asgari ücret 2200 lira olacak.

* Sporun siyasallaşması engellenecek, sporun özerkliği yeniden tesis edilecektir.

* Passolig uygulaması kaldırılacaktır.

* Turizm gelirleri 60 milyar dolara çıkarılacak. Kış aylarında istihdam teşviki uygulanacaktır.

* Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, meclis çoğunluğunu alacağız, hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız, Cumhuriyetimizi çıkarttıkları rotasına yeniden oturtacağız.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdini bu gelecek bildirgesine ortak olmaya çağırıyoruz. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak.
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