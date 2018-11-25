Asgari ücrette enflasyon kadar zam yapılacak mı?

İşçi, yeni asgari ücretin belirleneceği aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına kilitlendi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zorlu bir pazarlık süreci olması bekleniyor.

Türkiye’de yaklaşık 6 milyon işçi asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret yıl başından bu yana net bin 603 lira olarak uygulanıyor. Yeni haftada Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı için taraflara çağrı yapılması, ilk toplantının da aralık ayının birinci haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.





Komisyonda bir ilk





Komisyonda 5 işçi, 5 işveren ve 5 de hükümet temsilcisi yer alıyor. Türk-İş heyetinde bu yıl ilk kez yer alacak olan asgari ücretli bir işçinin, sendikasız ve toplu sözleşmesiz bir taşeron işçi olması bekleniyor. Ancak isim henüz netleştirilmedi. Bu işçi komisyonda asgari ücretle bir ay nasıl geçinmeye çalıştığını anlatacak. Komisyonda işçi heyetine başkanlık edecek Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, ücretin düşüklüğüne dikkat çekerken, “Asgari ücretle geçinmek için sihirbaz olmak gerek” dedi.





Yıllık yüzde 25.2





Hükümet ücret artışlarında hedef enflasyona bakıyor. Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 için hedeflenen enflasyon yüzde 15.9. Bu da asgari ücrete 255 lira zam yapılarak 1858 liraya çıkarılması anlamına geliyor. Ancak geçen ekimde açıklanan yıllık enflasyon yüzde 25.24’tü. Gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması halinde asgari ücretin 405 lira zam yapılarak 2 bin 8 liraya çıkarılması gerekiyor. Enflasyon hesabında kasım ayı enflasyonu da önemli olacak. Hükümetin ve işverenin artışta gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyonu dikkate alma eğilimine karşın, Türk-İş’in bu konuda duruşu net. Irgat, “Şimdiye kadar hangi hedef tuttu? Artışta hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyona bakarız. Zam bunun altında olamaz” dedi. Irgat şöyle devam etti: “Biz asgari ücretin hemen 2 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz. Pazarlık da 2 bin lira üzerinden yapılmalı. Son altı ayda ücretler yüzde 40 eridi.”





Bu arada zaman zaman işverenler tarafından asgari ücretin eskiden olduğu gibi 6 aylık süreler için belirlenmesi gündeme getiriliyor. Nazmi Irgat şu yorumu yaptı:

“Asgari ücretin yıl boyunca tek bir rakam olarak belirlenmesi işçinin lehine. Çünkü işçi yıl başından itibaren yeni ücreti almaya başlıyor. Kazancı artıyor. Tek asgari ücretten yanayız.”





Taşeron işçiye artış istenecek





Kamuda kadroya, belediyelerde de belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerin ücretleri Yüksek Hakem Kurulu’nun sözleşmelerine bağlanmıştı. Bu da işçilerin 2021 yılına kadar 6 ayda bir alacakları yüzde 4’lük zamma mahkûm olmaları anlamına geliyor. Üstelik işçiler bu sürede enflasyon farkı da alamayacak. Türk-İş, bu işçilerin ücretlerinin artırılmasını isteyecek.