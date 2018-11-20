Samanyolu Haber /Gündem / ‘Asgari ücretlilerden vergi alınmasın’ teklifi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi /20 Kasım 2018 22:51

‘Asgari ücretlilerden vergi alınmasın’ teklifi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Asgari ücretliden vergi alınmasın" şeklinde verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP'lilerin oyları ile reddedildi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, “İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri yer almıştı.
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