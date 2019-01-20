Asgari ücretle alım gücünde dipteyiz

Türkiye'de yılbaşında yapılan yüzde 26.01 zamla asgari ücret 2 bin 20 liraya çıkarken Yunanistan'da bir asgari ücretli 683.8 Euro yani 4 bin 130 lira, İngiltere'de 1.300 sterlin yani 8 bin 931 lira, Amerika'da (Eyaletlere göre değişiyor) en düşük 1.392 dolar yani 7 bin 539 lira, Almanya'da ise çocuklu bir asgari ücretli 1.300 Euro yani 7 bin 852 lira alıyor.





Dolayısıyla Türkiye'de bir asgari ücretli bu market alışverişine, maaşının yüzde 11.97'sini harcamak zorunda kalırken, Yunan asgari ücretli yüzde 7.26'sını, İngiliz yüzde 2.94'ünü, Amerikalı yüzde 3.30'unu, Alman ise sadece maaşının yüzde 3.51'ini harcadı. Bu da Türkiye'de sayıları 8.5 milyonla toplam çalışan nüfusun yüzde 45'ini oluşturan asgari ücretlilerin ne kadar zor durumda olduklarını bir kez daha gösterdi.