Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret görüşmeleri başlıyor /06 Aralık 2018 10:22

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet üyelerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün ilk kez toplanacak. Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Önceki senelerden farklı olarak bu yıl komisyonda asgari ücretli bir çalışan da yer alacak. Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlık'ta yapılacak.

Türk-İş, "Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli" çağrısı yapıyor. Türk-İş'e göre asgari ücret en az 2000 TL olmalı. Devrimci İşçi Sendikaları Konferedarasyonu (DİSK) ise bu rakamın 2800 TL olması gerektiğini savunuyor.

TİSK yöneticileri asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğini belirterek, "ülkenin ve işletmelerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar, yatırım ve rekabet ortamı ile işsizlik oranı da göz önünde bulundurulsun" diyor.
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