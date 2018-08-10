Asgari ücret dolar yüzünden 646 TL eridi

Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan Ömer Fethi Gürer, artan enflasyon farkının, işçi, emekli ve memurun maaşına her ay yansıtılması gerektiğini söyledi.



Gürer, "Geçen hafta 4.90 TL seviyelerinde olan dolar bir hafta içinde 5.38 TL'yi buldu. Euro 6.15 TL'ye dayandı. Türk Lirası, ciddi değer kaybetti. Yılbaşında 3.78 lira olan dolar, 7 ayda 1.5 lira artarak, 5.38 TL'ye çıktı. 1603 lira olan asgari ücret, yılbaşında 424 dolar iken bugün 302 dolara indi. Asgari ücretlinin yılbaşından bu yana da 646 lira kaybı var. Memur, işçi ve emekli maaşları da 650 lira ile 1200 lira arasında eridi" dedi.





AÇLIK VE SEFALET





Gürer, artan enflasyon ve döviz kurlarının, çalışan kesimin aldığı ücretleri erittiğini söyledi. Kamu çalışanlarına 2018 yılı için yapılan ücret düzenlemelerinin yetersiz olduğunu ifade eden Gürer şunları kaydetti:





"Sadece Temmuz ayındaki enflasyon artışı, bir önceki aya göre yüzde 0.55 oldu. 1603 lira olan asgari ücret, yılbaşında 424 dolar iken bugün 302 dolara kadar indi. Enflasyon artışına bağlı olarak elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere, temel gıda ve tüketim ürünlerine yüzde 9 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı. Türk lirasının bir yılda yüzde 50 oranında değer kaybettiği bir dönemde, işçi, memur ve emekli maaşlarına ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda ise yüzde 3.5 zam yapılması, bu kesimleri açlık ve sefalete sürüklemek anlamına gelir."