Asgari ücret 200 TL, yoksulluk 440 TL arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı şubat ayında 5 bin 330 TL’ye yükseldi.







Yoksulluk sınırı bir önceki yılın aynı ayında 4 bin 893 TL olarak hesaplanmıştı. Böylece asgari ücretin 200 lira artırıldığı dönem yoksulluk sınırı 1 yılda 440 lira artmış oldu.





Araştırma, ücretlerine 330 ile 600 lira arasında zam alan metal işçilerinin de geçmiş yıldaki kaybını zor karşıladığını gösteriyor.





AÇLIK SINIRI DA ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ





Türk İş araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1637 TL oldu. Açlık sınırı asgari ücreti geçmiş durumda. Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplandığında açlık sınırı yaklaşık 140 TL artış gösterdi.





BİR KİŞİNİN AYLIK YAŞAM MALİYETİ 2 BİN TL





Aynı ay bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 22 TL olarak gerçekleşti.





Yapılan açıklamaya göre Türk İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2018 şubat ayında şu şekilde gerçekleşti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.31 oranında arttı. Yılın ilk iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 1.77 oranında gerçekleşti.





Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9.88 olarak hesaplandı.