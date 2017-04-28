Arzu Yıldız: HSYK üyelerinin yazın tutuklanacağı konuşuluyordu

Gazeteci Yıldız kendi Twitter hesabından yazdığı mesajlarda tutuklanan HSYK üyesi hukukçular için, ''her hukuksuzluğa tanık olması ve bunları şerhlere geçirmesi rahatsızlık yaratıyordu. Delil bırakılmak istenmiyordu'' derken söz konusu kişilerin de ileride tutuklanabilecekleri bilgisine sahip olduklarını, hatta kendisinin yargı derneklerinden bu konuda görüş almasına sebep olacak kadar konunun Ankara'da konuşulduğunu söyledi.





Arzu Yıldız şöyle yazdı:







''Kılıçdaroğlu darbe öncesinde gece 3'de saraya giden yargıçlar var diyordu. Sonra hiç duydunuz mu bunu? Demedi! KHK ve listeler mi hazırlanıyordu? Daha farklı bir şey söyleyeyim. 2016 yılı Ocak ayında muhalif beş HSYK üyesinin yazın tutuklanacağı söyleniyordu. Eğer telefon dinlemesi var ise bunlar kayıtlara da düşmüştür. Bu konuda kendileri, hatta yargı dernekleri başkanları da bilgi sahibiydi. HSYK üyeleri tutuklanırsa yerlerine kimler gelir diye yargı dernekleri başkanlarından bilgi almıştım! Ocak ayında geçen sene. Söz konusu HSYK üyelerinin her hukuksuzluğa tanık olması ve bunları şerhlere geçirmesi rahatsızlık yaratıyordu! Delil bırakılmak istenmiyordu. Bugün tutuklu olan Mahmut Şen ve Şaban Işık aynı şeyi söyleyecektir. Ocak 2016'dan beri kendilerine yönelik bir hazırlık vardı biliyorlardı''