'Artık Türkiye’de seçimle iktidarın değişmesi mümkün değil, diktatörlüğe son adım atıldı'





CHP ve İYİ Parti ittifakının adayı olarak yarışan Ekrem İmamoğlu, Kürt oylarının da ciddi etkisiyle birlikte İstanbul’un yeni başkanı olurken Yüksek Seçim Kurulu, tartışma yaratacak bir kararla geçti ve seçimlerin iptaline hükmetti.





Karar, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Washington Post, BBC, Newyork Times ve Guardian gibi saygın gazeteler, gelişmeyi flaş haber olarak duyururken en sert manşet Alman Der Spiegel’den geldi.





Spiegel’de Maximilian Popp imzasoyla yayımlanan haberde, “Erdoğan demokrasiyi kaldırdı. Artık Türkiye’de demokratik yoldan iktidarın değişmesi mümkün değil” ifadesine yer verildi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, seçimleri kazandığı sürece dile getirdiği “Türk seçim sistemi, dünyanın en iyilerinden, şeffaf, güvenilir ve demokratik olanı” söylemine gönderme yapılan haberde, Ta ki birkaç hafta öncesine kadar. Erdoğan, önce anketlerde yaygın manipülasyon yapıldığını ileri sürdü, ardından da seçimlerde "organize suç" işlendiği iddiasını öne sürdü. Bu kez, Erdoğan rejimi bir adım daha ileri gidiyor: Pazartesi akşamı YSK, İstanbul'daki seçimlerin AKP'nin talebi üzerine iptal edilip tekrarlanacağını açıkladı. Bu bir dönüm noktasıdır” deniyor.





Der Spiegel, YSK’nin hükümetin kontrolü altında olduğu görüşüne yer veriyor ve ekliyor:





“AKP'nin çıkarlarına kısa vadede hizmet edebilecek bir karar aldı, ancak ülkeyi ağır şekilde yaraladı.”





“Erdoğan’ın, Türkiye'de yargıya boyun eğdirdiği ve medyayı hizaya getirdiği” yorumunun yer aldığı haberde, “Yarı özgür seçimler, Türk demokrasisinden kalan son kalıntıydı. Artık değil. Erdoğan, yerel seçimlerdeki sonuçlardan hoşlanmadığı için diktatörlüğüne yönelik son adımı attı" ifadesi kullanılıyor.





“Türkiye yakın tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya” diyen Der Spiegel, ekonomide son aylarda zaten çok acı çekildiğini ve bu durumun daha da devam etmesinin beklendiğine dikkat çekiyor.





Türk lirasının pazartesi günü sert bir şekilde düşüşünün hatırlatıldığı haberde, muhalefetin yıllarca hükümet tarafından baskı altına alındığı belirtiliyor ve son kararla devlete ve kurumlarına olan inançlarının ortadan kaldırılmış olabileceği görüşüne yer veriliyor.





Der Spiegel’e göre YSK, iktidar değişikliğinin artık Türkiye'de seçimlerle mümkün olmayacağı mesajını verdi.





Spiegel, son olarak, “AKP seçimleri tekrar kaybederse, Erdoğan iki kat utanacaktır. Buna izin vereceğini hayal etmek zor” yorumunu yapıyor.



