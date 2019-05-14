Samanyolu Haber /Spor / Artık Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne katılamayabilir /14 Mayıs 2019 20:08

Artık Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne katılamayabilir

UEFA'nın 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata geçmesi bekleniyor. Yeni sistem uyarınca, büyük ligler dışında kalan takımların organizasyonda yer alması iyice zorlaşacak.

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UEFA'nın 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata geçmesi bekleniyor. Yeni sistem uyarınca, büyük ligler dışında kalan takımların organizasyonda yer alması iyice zorlaşacak.
 
Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları Türk futbolunun ana gündem maddesini oluşturuyor. Ancak perde arkasında yaşanan bir gelişme futbolseverleri tedirgin edecek cinsten. Buna göre yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yer alamayabilir. Mevcut sistemde gruplardaki 32 takımın 30'u liglerinde geliyor, bunlara Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları ekleniyor.

2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına geçilmesi bekleniyor. Yeni formata göre, 32 takımın 24'ü Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsündeki en iyi 24'ü olacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt ligi görevini görecek. Dışarıdan her sezonda bir gelecek olan 8 takımdan 4'ü, Avrupa Ligi'nden (EL2) Şampiyonlar Ligi'ne yükselecek. Diğer 4 takım ise elemelerden gelecek 4 lig şampiyonu olacak.

Yeni statüye göre lig ikincimizin eleme oynaması söz konusu olamayacak. Şampiyonumuz elemelerden bilet alacak dört takımdan biri olmak zorunda kalacak. Yeni statüyle (8 takımlı 4 grup) oynanacak 2024'teki ilk Şampiyonlar Ligi'ne giriş de ulusal liglerden olmayacak. 5 yıllık UEFA takım puanlamasıyla buraya girilecek. Her ülke en fazla 5 temsilci yollayabilecek.

Yeni kurallar Süper Lig'i zorlayacak. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig şampiyonuna önemli bir gelir kapısı açarken; bundan sonra takımlarımız bu arenada kalmak için performansını daha da üst düzeye çıkarmak zorunda kalacak. Zira, İngiltere Premier Lig, La Liga, İtalya Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'in varlığı göz önüne alındığında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin bunların arasından sıyrılarak Devler Ligi'ne girmesi daha da zorlaşacak.
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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