Samanyolu Haber /Gündem / 'Artık tavsiye etmiyorum istirham ediyorum, damadınızı kovun' /10 Ağustos 2018 12:11

'Artık tavsiye etmiyorum istirham ediyorum, damadınızı kovun'

Muharrem İnce, Twitter'dan Erdoğan'a seslenerek 'Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum' diyerek Erdoğan'a 'Damadınız başta olmak üzere ekonomi danışmanlarınız kovun' ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce Twitter'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum" dedi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda İnce, "Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin" ifadesine yer verdi.

İnce'nin mesajları şöyle devam etti: 

"Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın.

Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz."


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