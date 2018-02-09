Artık OHAL’le işleri bitiyor mu?









OHAL ve KHK’ları ile öngörülen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmış ve artık bu yolla yapılacak fazla birşey kalmamış olmalı ki, galiba yavaş yavaş bu dönemi bitirmenin sinyalleri veriliyor gibi.





Daha önceki uzatmanın ardından, kamu çalışanlarından yurt dışına çıkışlarında izin belgesi istenmesi şartının ve tapu işlemlerinde uygulanmakta olan bazı kısıtlamaların kaldırılması gibi “yumuşama”lar başlamıştı.





Bu defa da KHK’lar üzerinden benzer işaretler veriliyor. Peş peşe çıkarılıp Meclise getirilmeden uygulamaya konulan KHK’ların nihayet birden toplu halde doğrudan Genel Kurula sevk edilerek iktidar blokunun oylarıyla “onay”lanması bunlardan biri.





(Bir diğer işaret, “İhraçlar ve göreve iadeler dışında, artık KHK çıkarılmayacak” haberi. İhraç yolu yine açık tutuluyor!!!)





Aslında evvelce defaatle tekrarladığımız gibi, bu KHK’lar çıkarılmalarını takip eden bir ay içenisinde Meclise sevk edilip onaylanmaları gerekirken, böyle yapılmadığından otomatikman “yok hükmünde”ler.





Anayasa ve İçtüzüğün gereği bu.





Ama hukuk ve kural tanımaz iktidar zihniyeti bu konuda da kendisini gösterdi; hem muhteva, hem yöntem olarak hukukî sakatlıklarla malûl KHK’lar görülmemiş bir sorumsuzlukla Meclis bypass edilerek uygulamaya konulup vahim hak ihlallerine imza atıldı.





Şimdi bunlar “kanun”laşmış oldu.





Böylece, anayasaya aykırılık gerekçesi ve iptal talebiyle AYM’ye götürülmelerinin de yolu açıldı.





KHK formatında iken “Bakmaya yetkim yok” diyen AYM, aynı düzenlemeler kanun olarak önüne gelince bakalım ne yapacak?





Normal olarak, büyük çoğunluğunun iptali gerekir. Ama iptal kararı verilse bile iki problem ortaya çıkacak: İktidar bu kararlara uyacak mı? Ve varsayalım ki, bu defa uydu, ama herşey olup bittikten, bunca ihlal yaşanıp bunca zaman geçtikten sonra, “Ba’de harabi’l-Basra,” ortaya çıkan ağır hak kayıplarının telâfisi ve tahribatın tamiri mümkün olabilecek mi?





Gerçek şu ki, “Halka değil, teröristlere karşı ilan edildi” iddiasıyla bir buçuk yılı aşkındır sürdürülen OHAL uygulaması, Türkiye’yi çok vahim bir hukuk enkazıyla karşı karşıya bıraktı.





Bu enkazın dehşet ve vahameti OHAL kalktığı zaman çok daha net görülecek.