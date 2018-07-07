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Artık Neymar'da yok..... Dünya Kupası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu
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Artık Neymar'da yok..... Dünya Kupası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu
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07 Temmuz 2018 01:21
Artık Neymar'da yok..... Dünya Kupası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bugün oynanan iki çeyrek final maçıyla ilk yarı final eşleşmesi belli oldu.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bugün ilk iki çeyrek final oynandı. Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa ile Brezilya'yı 2-1 yenen Belçika yarı finale yükseldi.
Fransa-Belçika maçı, 10 Haziran'da oynanacak.
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