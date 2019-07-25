Samanyolu Haber /Gündem / Artık kimseye güveni kalmadı /25 Temmuz 2019 20:52

Artık kimseye güveni kalmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin vekillerini, il, ilçe hatta belde teşkilatlarını 24 saat takip ettirdiği iddia edildi. Yeniçağ yazarı Orhan Uğurlu, bugünkü köşesinde, “Milletvekilleri özellikle çok yakından izleniyor. Meclis kulislerindeki görüşmeleri, illerindeki temasları, ziyaretçilerin kimlikleri hatta daha da ileriye götüreyim aileleri de takip altında…” ifadelerini kullanıyor.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurlu’nun "Tayyip’in partisi ve siyasi kast sistemi" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle: “Abdullah Gül ve Ali Babacan bir yandan, Ahmet Davutoğlu diğer yandan AKP milletvekilleri, teşkilatları ile üyelerini yeni partilerine katmak için harıl harıl çalışıyorlar. 

Peki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri nasıl izliyor, ne önlemler alıyor? 

Tayyip’in partisi parçalanacak mı? AKP kurucularından olan ve halen Erdoğan’a bağlılığı devam eden ANAP kökenli bir siyasetçi ile konuştum. Sohbette aldığım izlenimleri size aktarayım. 

Önce şunu vurgulayayım AKP milletvekilleri, il, ilçe hatta belde teşkilatları 24 saat 365 gün takip ediliyor. Milletvekilleri özellikle çok yakından izleniyor. Meclis kulislerindeki görüşmeleri, illerindeki temasları, ziyaretçilerin kimlikleri hatta daha da ileriye götüreyim aileleri de takip altında… 

AKP’de Erdoğan tarafından kurulan düzeni, “siyasi kast sistemi” olarak tanımlamak mümkündür.”Kast Sistemi” Hindistan tarihinde yaşanan akraba evliliği esasına göre karakterize edilen sosyal yapıydı… 

AKP’de hem akraba, hem tarikat, hem cemaat, hem de siyaset unsurları egemendir. AKP teşkilatları ve meclis grubu biat kültürüne uygun olarak kurulmuştur. (…)”

AKP PATLAMAYA HAZIR BOMBA

“Erdoğan kaybetmez algısı yıkıldı…Tayyip’in partisi fitili çekilmiş patlamaya hazır bomba gibi…Erdoğan’ın metal ve mental yorgunluğu herkesin malumu. 

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti ve Meral Akşener, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu etkili muhalefet ile Erdoğan’a ve yandaşı Devlet Bahçeli’ye çok sert muhalefet yapıyorlar. 

Ancak asıl muhalefeti çarşı-paazar fiyatları yapıyor. Çöken ekonomi inşaat sektörünü de otomotiv sektörünü de beyaz eşya ve elektronik sektörünü de vurdu. 

Satışlar durdu, orta ve küçük ölçekli esnaf, tüccar kan ağlıyor. Ev kadınlarının fileleri dolmuyor, tencereleri gram ile alınmaya çalışılan ürünlerle kaynıyor. 

Yaz fiyatları buysa kış fiyatları ne olacak?”
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