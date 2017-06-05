Artık İzmir'in de Süper Lig'te bir temsilcisi var

Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle tam 5 kez oyunun durduğu olaylı maçta Eskişehirspor 54.dakikada Ofoedu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe 90+5'te Adis Jahovic ile beraberligi yakalayınca maç uzatmalara gitti. 120 dakikada başka gol sesi çıkmayınca Süper Lig'e çıkacak son takımın kaderi penaltılara kaldı.
Eskişehir Göztepe maçında ilk düdükten hemen sonra sahaya atılan meşaleler sebebiyle maç durdu. Oyun alanında görüş mesafesi oldukça düştüğü için hakem Ali Palabıyık oyunu durdurdu. Antalya Stadı'nın zemini atılan maddeler nedeniyle zarar gördü.