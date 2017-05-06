Artık çok geç ama...

'Abdullah Gül artık daha çok konuşacak'







Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendiren Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, yazısında şu ifadeleri kullandı:







"Abdullah Gül, dün yaptığı açıklamada, hakkındaki tezvirata tepki gösterdi.





Evvela, Baykal'ın ‘kendi parti içi hesapları, politikaları çerçevesinde' ve ‘taktik' icabı söylediği şeyleri ciddiye almadığını —çünkü ‘367 meseleleri'ni unutmadığını- belirtip, bunları ciddiye alanların olduğunu görmekten üzüntü duyduğunu belirtti.







'SÜKUTU ÇOK ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM DİYE SİTEM ETTİ'





Sonra, ‘nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık' dediği bazı çevrelerin sosyal medyada kendisine ve ‘AK Parti'nin gerçek öncüleri, kurucuları, ona içeride-dışarıda çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar'a ‘denmeyecek laflar, küfürlere varan söylemler, edep dışı davranışlar'la sataştığını hatırlatıp, ‘Bunun karşısında sükutu da çok üzüntüyle karşılıyorum ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum' diye sitem etti.





'ERDOĞAN'IN PELİKANCILARA 'DURUN' DEMESİ YETERLİDİR'





(Bu sitem herhalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Yaptığı her şeyi "Reisçilik" namına yapan "Pelikancılar", bir iddiaya göre Erdoğan'ın bazı yakınları tarafından organize ediliyor. Bu iddia doğru olmasa bile Erdoğan'ın "Pelikancılar" üzerindeki otoritesi tartışılmazdır ve söz konusu çirkin kampanyayı durdurmak için "Durun" demesi yeterlidir.)





Açıklamasının devamında ise, aktif siyasete dönüş işareti vermemekle beraber, bütün bilgisini ve tecrübesini kamuoyu ile paylaşma niyetini ifade etti Abdullah Gül."





'DAVUTOĞLU DA AYNISINI YAPMALI'





Albayrak yazısında bir temennide de bulunarak "Gül'ün bundan böyle memleket meseleleri hakkında daha sık konuşacağını zannediyorum ve bu beni sevindiriyor. Ahmet Davutoğlu da aynısını yapmalı ve yapacaktır inşaallah. Onların birikimlerine, tecrübelerine, beyefendiliklerine, nezih dil ve üsluplarına ihtiyaç var. Meydanda bu nitelikleri haiz ne kadar çok siyasetçi olursa siyasi iklim o kadar ‘çekilir' olur" dedi.