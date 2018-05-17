Samanyolu Haber /Gündem / Arsa sahibi: Bu mezar beni mahvetti /17 Mayıs 2018 13:13

Arsa sahibi: Bu mezar beni mahvetti

Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’nin Ardahan’da bulunduğu arsanın sahibi Nurbay Yılmaz, inşaatın durdurulmasına tepki gösterdi. Çok büyük zararda olduğunu söyleyen Yılmaz, "Mahvettin beni" diyor.

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Ardahan'da bir inşaatın temel kazısında Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski’nin cenazesi bulundu. Rusya ile Polonya arasındaki anlaşmazlık anlaşmazlık yaşandı ve cenaze hala gömülemedi. Yarbayın bulunduğu arsanın sahibi de mağdur olduğunu söylerken Rusya ve Polonya'ya teklifte bulundu: "Benim yeri alsınlar, istiyorlarsa anıtı da oraya yapsınlar.”

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığına göre Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

“Orada, 716 metrekarelik arsamda 2 katlı bir binam vardı. Orayı 5 daire karşılığında müteahhite vermiştim. Yerine 7 katlı, 24 daireli bir bina yapılacaktı. O askerin mezarı da hafriyat sahasındaki kazı sırasında çıktı. İnşaatımızı durdurdular, o günden bugüne arazimizi de kullandırtmıyorlar. Müteahhitle anlaşmama göre dairelerimi geçen yılın 11. ayında teslim alacaktım, sonra da kiraya verecektim. Bu iş başlayınca Ardahan’da bir daire tutmuştum, kira yardımı yapılıyordu ama süre de dolduğu için artık kirayı da cebimden ödüyorum.

Defalarca dilekçe verdim, ‘Ya burayı kamulaştırın ya da bir yıllık zararımızı karşılayın’ diye, ama kimse yardımcı olmadı. Yerin bize teslim edileceği, kalan kısmın gözetim altında kazılmaya devam edileceği yönünde bir karar alındığını duyduk ama bize resmen bir şey ulaşmadı. Keşke baştan kontrollü kazıya izin verilseydi zararımız bu kadar büyük olmazdı.  Zaten şimdi anlaştığım müteahhit de bana ihtar çekiyor, işten vazgeçiyor. Çok büyük zarardayız. Rusya ile Polonya anlaşamadığı için cenaze de ortada kalmış, ben öneriyorum işte, benim yeri alsınlar, istiyorlarsa anıtı da oraya yapsınlar.”
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