Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk'ta şans oyunları yasaklandı /02 Ocak 2019 23:33

Arnavutluk'ta şans oyunları yasaklandı

Arnavutluk Meclisi'nde geçen yıl 25 Ekim'de kabul edilen şans oyunlarının ülke genelinde yasaklanmasına yönelik yasa değişikliği, bu yıl başından itibaren uygulamaya konuldu.

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Buna göre, 31 Aralık 2018'e kadar işletilmesine izin verilen spor bahsi, hayvan yarışı ve elektronik (online) bahis, 1 Ocak'tan itibaren yasak kapsamına alındı.

Reklamlara da yasak geldi

Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yayını sırasında spor bahsine yönelik görsel ve işitsel reklamların da yayınlanması yasaklandı.

Şans oyunlarının tekrar düzenlenmesi yönünde herhangi bir değişikliğin, ileriki dönemde açıklanacağı belirtildi.

İlgili yasa değişikliğiyle, şans oyunları bağımlılığının engellenmesi ve bağımlılığa karşı etkin mücadele için uygun şartların oluşturulması amaçlanıyor.

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