Samanyolu Haber /Spor / Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçak Manş denizinde kayboldu /22 Ocak 2019 15:35

Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçak Manş denizinde kayboldu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan tek motorlu uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Sala'yı geçen hafta rekor fiyata transfer eden Cardiff City'nin başkanı Mehmet Dalman, "endişeli" olduklarını açıkladı.

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Fransa'nın Nantes kulübünden geçen hafta Premier Lig'deki Galler ekibi Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıdığı belirtilen uçak, Manş Denizi'nin üzerinden geçerken kayboldu.

Tek motorlu uçakla irtibat, Guernsey Adası açıklarında kesildi. AFP ve Reuters'a konuşan polis kaynakları, 28 yaşındaki futbolcu ve pilot dâhil üç kişi taşıyan uçağın pazartesi akşamı Nantes'tan Galler'in başkenti Cardiff'e gitmek üzere havalandığını belirtti. Associated Press'in haberine göre, Fransız sivil havacılık yetkilileri de Sala'nın uçakta olduğunu doğruladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyuran Guernsey polisi, henüz uçağın izine ulaşılamadığını açıkladı. Kötü hava koşulları nedeniyle yerel saatle 2 sularında ara verildikten sonra bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarına iki uçak ve iki helikopterin de katıldığı belirtildi.

İtalyan pasaportu da bulunan Sala, Fransa liginde Nantes formasıyla sezonun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetmişti. Sala, geçen hafta 17 milyon bonservis bedeli karşılığında Cardiff City'ye transfer olmuştu. Söz konusu meblağ, Cardiff City'nin bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücreti olarak kayıtlara geçmişti.

Cardiff City'nin Kıbrıslı Türk başkanı Mehmet Dalman, Sala'yı taşıyan uçağın kaybolduğuna dair haberler nedeniyle "son derece kaygılı" olduklarını açıkladı. Dalman, "Sala'nın güvenliğinden endişe ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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