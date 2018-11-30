Arjantin'de Prens Salman'a soruşturma iddiası

nsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantinli savcıların başlattığı soruşturmadan dolayı kaldığı lüks otelden Buenos Aires'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne taşındı.





Arjantinli savcıların, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.





Soruşturma iddialarıyla ilgili olarak Arjantin Başbakan Yardımcısı Daniel Raimondi, Suudi Prensin ülkesinin temsilcisi olarak Arjantin'de hukuki dokunulmazlığa sahip olacağını söylemişti