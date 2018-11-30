Samanyolu Haber /Gündem / Arjantin'de Prens Salman'a soruşturma iddiası /30 Kasım 2018 21:30

Arjantin'de Prens Salman'a soruşturma iddiası

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Veliaht Selman'ın, Arjantinli savcıların Kaşıkçı cinayetiyle alakalı soruşturma açması üzerine, kaldığı lüks otelden Suudi Arabistan Büyülelçiliği'ne taşındığını iddia etti.

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nsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantinli savcıların başlattığı soruşturmadan dolayı kaldığı lüks otelden Buenos Aires'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne taşındı.

Arjantinli savcıların, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Soruşturma iddialarıyla ilgili olarak Arjantin Başbakan Yardımcısı Daniel Raimondi, Suudi Prensin ülkesinin temsilcisi olarak Arjantin'de hukuki dokunulmazlığa sahip olacağını söylemişti
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