Samanyolu Haber /Spor / Arjantin, İsrail'le ahlaki sebeplerle maç yapmayacak /06 Haziran 2018 10:53

Arjantin, İsrail'le ahlaki sebeplerle maç yapmayacak

Arjantin, İsrail'le yapmayı planladığı hazırlık maçını Filistinliler'e muameleden kaynaklanan sebeplerle iptal etti.

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Arjantinli golcü Gonzalo Higuain ESPN spor kanalına yaptığı açıklamada, maçın iptal edildiğini söyledi ve "Nihayet doğru şeyi yaptılar" dedi.

Arjantin medyasında da maçın iptal edildiği bildirilirken, İsrail Futbol Federasyonu henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Medyadaki haberlere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'yi arayarak, cumartesi günü Kudüs'te oynanması planlanan maçın gerçekleşmesini sağlamaya çalıştı.

Haber, son dönemdeki protestolarda İsrail askerlerinin en az 120 Filistinli'yi öldürdüğü Gazze'de sevinçle karşılandı.

Filistin Futbol Federasyonu da ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi ve takım arkadaşlarına maçın iptali için teşekkür edilen yazılı bir açıklama yayımladı.

'İsrail'e kırmızı kart gösterildi'

Federasyon Başkanı Jibril Rajoub da "Değerler, ahlak ve spor bugün bir zafer kazandı ve maçın iptaliyle İsrail'e bir kırmızı kart gösterildi" dedi.

Rajoub maçın iptalinden önce Filistinliler'e Messi formaları ve posterlerinin yakılması çağrısında bulunmuştu.

Maçın iptali çağrısı yapan Avaaz adlı kampanya grubu da "cesur ahlaki karar" nedeniyle Arjantin'i övdü.

Grubun Kampanya Direktörü Alice Jay "Bu, Arjantin'in birkaç kilometre ötede İsrailli keskin nişancıların silahsız göstericileri vurduğu Kudüs'te maç yapmanın hiçbir dostane tarafı olmadığını anladığını gösteriyor" dedi.

Arjantin'in Rusya'daki Dünya Kupası öncesi yapacağı son hazırlık maçı olması planlanan İsrail karşılaşması Batı Kudüs'teki bir stadda oynanacaktı.
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