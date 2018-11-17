Arjantin’de kaybolan denizaltının enkazına bir yıl sonra ulaşıldı

Geçen yıl 15 Kasım’da 44 mürettebatıyla kaybolan Arjantin donanmasına bağlı ARA San Juan adlı denizaltının enkazına ulaşıldı.





Arjantin Donanması bugün yaptığı açıklamada hükümet tarafından tutulan özel bir şirketin denizaltının Atlantik Okyanusu’nun 800 metre derinliğindeki enkazının yerini belirlediği bilgisini verdi.





San Juan denizaltısına 15 Kasım 2017’de askeri tatbikattan dönerken su aldığını bildirmesi üzerine donanma tarafından Mar del Plata’daki deniz üssüne geri dönmesi talimatı verilmiş ancak daha sonra denizaltıyla bağlantı kesilmişti.





Arjantin Donanması olayın ardından yaptığı açıklamada, son sinyalin alındığı yerin yakınında gözlemlenen anormal seslerin analizinin denizaltının patladığına işaret ettiği bilgisine yer verilmişti.