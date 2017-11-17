Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan hedef saptırma: Mustafa Türk'ü Perinçekçiler içerde tutuyor /17 Kasım 2017 13:44

Arınç'tan hedef saptırma: Mustafa Türk'ü Perinçekçiler içerde tutuyor

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1.5 yıldır tutuklu bulunan Hacı Mustafa Türk’le ilgili açıklama yaptı.

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15 Temmuz OHAL sürecinde tutuklanıp cezaevine gönderilen ve sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Hacı Mustafa Türk’le ilgili Bülent Arınç’a çağrı yapan eşi  Selver Türk, “Bizi Bülent Arınç’tan sorsunlar.” dedi. Eşinin yürümekte bile zorlandığını anlatan Selver Türk, “Özal’ın önüne sofra kurdum ben. Eğer ki eşim, çocuklarım, ben ve ailem bir teröristlik yaptıysak, Allah bin defa canımızı alsın. Eşimin diyabeti, tansiyonu, kolestrolü var. İdrarını tutamıyor. Eşim darbe mi yapmış? Allah insaf, merhamet versin” demişti.
 
Arınç yaptığı açıklamada Mustafa Türk’ü 40 yıldır tanıdığını ve eğitim faaliyetlerine destek olan hayırsever biri olduğunu söyledi. Arınç’a göre bugün mahkemeye çıkacak olan Türk’ü Perinçek grubunun iradesinin içeride tuttuğunu iddia etti.
Arınç, Mustafa Türk'ün  üzerinden Erdoğan'ın  hedef alınmak istediğini öne sürdü. Arınç'ın ayetle süslediği açıklaması, yargının tamamen Erdoğan ve AKP güdümünde olduğu göz önünde bulundurulduğunda hedef saptırma ya da vicdanını  rahatlatma girişimi olarak görülüyor

Arınç twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:



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