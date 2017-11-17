Arınç'tan hedef saptırma: Mustafa Türk'ü Perinçekçiler içerde tutuyor





15 Temmuz OHAL sürecinde tutuklanıp cezaevine gönderilen ve sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Hacı Mustafa Türk’le ilgili Bülent Arınç’a çağrı yapan eşi Selver Türk, “Bizi Bülent Arınç’tan sorsunlar.” dedi. Eşinin yürümekte bile zorlandığını anlatan Selver Türk, “Özal’ın önüne sofra kurdum ben. Eğer ki eşim, çocuklarım, ben ve ailem bir teröristlik yaptıysak, Allah bin defa canımızı alsın. Eşimin diyabeti, tansiyonu, kolestrolü var. İdrarını tutamıyor. Eşim darbe mi yapmış? Allah insaf, merhamet versin” demişti.

Arınç yaptığı açıklamada Mustafa Türk’ü 40 yıldır tanıdığını ve eğitim faaliyetlerine destek olan hayırsever biri olduğunu söyledi. Arınç’a göre bugün mahkemeye çıkacak olan Türk’ü Perinçek grubunun iradesinin içeride tuttuğunu iddia etti.

Arınç, Mustafa Türk'ün üzerinden Erdoğan'ın hedef alınmak istediğini öne sürdü. Arınç'ın ayetle süslediği açıklaması, yargının tamamen Erdoğan ve AKP güdümünde olduğu göz önünde bulundurulduğunda hedef saptırma ya da vicdanını rahatlatma girişimi olarak görülüyor





Arınç twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu: