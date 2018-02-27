Arınç'tan Erbakan anmasında ince mesaj

Erbakan'ın çizgisinden koparak Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la AKP'yi kuran Bülent Arınç yıllar sonra çark etti. Tek ettikleri Milli görüşün kurucusu Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yılında Twitter mesajı yayınlayan Arınç “Ona ve öğretilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor, onu ve ikazlarını daha iyi anlıyoruz” dedi.





Erbakan ölümünden önce AKP ve Erdoğan hakkında ağır ifadelerde bulunmuştu.AKP'den dışlanan ve yakın çevresinden çok sayıda kişi hizmet hareketine yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ya da tutuklanan Arınç ise bazen sert çıkışlar yapsa da AKP'de siyasete devam ediyor.