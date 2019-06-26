Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan Babacan yorumu: Lider kişilikli değil, bir partide ikinci, üçüncü adam olur /26 Haziran 2019 16:51

Arınç'tan Babacan yorumu: Lider kişilikli değil, bir partide ikinci, üçüncü adam olur

Bülent Arınç, isimleri kurulacağı belirtilen yeni partiyle anılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AKP'deki İstanbul yenilgisi ve parti içinde yaşanan siyasi hareketlilik tansiyonu yükseltip, arayışları da hızlandırdı. Kurulması planlanan parti için, TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AKP'li Bülent Arınç'tan çarpıcı yorumlar geldi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'in haberine göre AKP içinden iki ayrı hareket şekilde yürüyen muhalif isimler, yakın takip altında. AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç, yeni parti konusunda yorum yaptı. SGK Başkanlığı, MEB ve Başbakanlık Müşteşarlığı gibi görevlerde bulunan Emin Zararsız'ın kızının düğünü AKP'li birçok ismi bir araya getirdi. Düğüne ağırlıklı olarak yeni parti çalışması yapan isimler katıldı. Bülent Arınç da aynı masada oturduğu AKP'li eski milletvekillerine siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arınç'ın, Ali Babacan için “Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir” dediği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu konusunda ise ‘'Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür” yorumunu yaptı.
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