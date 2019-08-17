Arınç da 18 bin TL maaşın diyetini ödüyor

Kırıkkale’yi ziyaret eden Bülent Arınç, yeni parti kurmmaya hazırlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





18 bin lira maaşla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Arınç, "Ben de basından takip ediyorum. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu dışarıdan takip ediyorum. Partiden ayrılıp da başka parti kurmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduklarını söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur." dedi.





ARINÇ: BAŞKA PARTİ KURMASINLAR





AKP’ye hizmet etmeye devam etmelerini isteyen Arınç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dolayısıyla AK Parti’ye çok büyük hizmetleri geçmiş olan birisiyle yıllarca aynı kabinede hizmette bulunmuş, birisi başbakanım olarak bulundu. Çok değerli insanlar gönlüm arzu ediyor ki ayrılmasınlar. Başka parti kurmasınlar. Bundan sonra da AKP’ye hizmet etmeye devam etsinler. Umarım böyle bir sonuç alırız."





"UMARIM KARŞI KARŞIYA GELMEYİZ"





AKP’ye karşı siyaset yapmamalarını ve mücadele etmemelerini de tavsiye eden Arınç, "AKP ile mücadele etmemelerini tavsiye ediyoruz. Onlardan beklentimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini severler, zaman zaman görüşürler. İkazlarda bulunurlar, fakat arkadaşlarımızın nihayetinde biz karar vermiyoruz. Umarım da bundan sonra da karşı karşıya gelmeyiz." şeklinde konuştu.





ŞAHİN DE BENZER AÇIKLAMADA BULUNDU





Arınç gibi eski AKP milletvekili Mehmet Ali Şahin de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Şahin, Kurban Bayramı'nda Karabük'te yaptığı açıklamada, Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurmasına karşı çıkmıştı.