Samanyolu Haber /Gündem / Arınç da 18 bin TL maaşın diyetini ödüyor /17 Ağustos 2019 10:01

Arınç da 18 bin TL maaşın diyetini ödüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 bin lira maaş ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na üye olarak tayin edilen Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma iddialarına karşı açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Kırıkkale’yi ziyaret eden Bülent Arınç, yeni parti kurmmaya hazırlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

18 bin lira maaşla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Arınç, "Ben de basından takip ediyorum. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu dışarıdan takip ediyorum. Partiden ayrılıp da başka parti kurmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduklarını söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur." dedi.

ARINÇ: BAŞKA PARTİ KURMASINLAR

AKP’ye hizmet etmeye devam etmelerini isteyen Arınç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dolayısıyla AK Parti’ye çok büyük hizmetleri geçmiş olan birisiyle yıllarca aynı kabinede hizmette bulunmuş, birisi başbakanım olarak bulundu. Çok değerli insanlar gönlüm arzu ediyor ki ayrılmasınlar. Başka parti kurmasınlar. Bundan sonra da AKP’ye hizmet etmeye devam etsinler. Umarım böyle bir sonuç alırız."

"UMARIM KARŞI KARŞIYA GELMEYİZ"

AKP’ye karşı siyaset yapmamalarını ve mücadele etmemelerini de tavsiye eden Arınç, "AKP ile mücadele etmemelerini tavsiye ediyoruz. Onlardan beklentimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini severler, zaman zaman görüşürler. İkazlarda bulunurlar, fakat arkadaşlarımızın nihayetinde biz karar vermiyoruz. Umarım da bundan sonra da karşı karşıya gelmeyiz." şeklinde konuştu.

ŞAHİN DE BENZER AÇIKLAMADA BULUNDU

Arınç gibi eski AKP milletvekili Mehmet Ali Şahin de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Şahin, Kurban Bayramı'nda Karabük'te yaptığı açıklamada, Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurmasına karşı çıkmıştı.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arınç da 18 bin TL maaşın diyetini ödüyor Sonraki Haber >>

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:54