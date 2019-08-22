Arınç’tan partideki çözülmelere karşı yeni ittifak önerisi

Arınç, yeni parti kurmaları gündemde olan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu eleştirdi. Bunun bir hata olacağını ileri süren Arınç, Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin ve Abdüllatif Şener örneğini verdi. Ancak o partiler kuruluğunda AKP’nin çok güçlü zamanları oluğunu belirterek, “Şimdi biraz yaralıyız, biraz sıkıntılar var. Kendi içinde çözülmeler var” dedi.





MUHALİF SESLERE DE HAYAT HAKKI VERECEKSİN

AKP Malatya İl Başkanlığında konuşan Bülent Arınç, partideki ayrılıklara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Arınç, “Bunun içerisinde muhalif sesler olabilir mi, olur ama bu ayrılığa dönüşmemeli. Muhalif seslere de hayat imkanı vereceksin kardeşim, eleştiri olacak. Eleştiri bir şeyin olmazsa olmazıdır, yemeğin tuzu ve lezzetidir. Ben parti grubunda konuşurken, Bakanlar Kurulunda (eleştiri) yaparım ama dışarıda yapmam, yapmamaya çalışırım” ifadelerini kullandı.





YENİ PARTİLERİN TEK ZARARI AKP’YE OLUR

Geçmişte AKP’den ayrılarak kurulan partilerin üfürük gibi gittiklerini beliren Arınç, şunları dile getirdi: “Şimdi biraz yaralıyız, biraz sıkıntılar var. Kendi içinde çözülmeler var. Bunları tekrar toplamamız lazım. Birilerinin yol göstermesiyle, onların sözlerine bakarak, karşımıza çıkıp parti kurarlarsa millet onları affetmez. Hiçbir şey bize zarar vermez. Bu partiler kurulursa tek zararı AK Parti’ye olur. Bizden 3-5 alsalar maalesef sistem o hale geldi, bizden yarım da alsalar.”





ALEVİLERİ BAŞKA SİYASETÇİLERİN ELİNE TERK ETTİK

Bülent Arınç, “Yeni ittifaklar bulmamız lazım dedim. Ben Alevi kardeşlerimizin oylarını önemsiyorum. Alevi kardeşlerimiz, bu ülkenin bir varlığıdır. Bizim onlarla iftihar etmemiz lazım. Samimiyetle itiraf edeyim, onlara çok uzak kaldık. Onları başka siyasetçilerin eline terk ettik. Ben azlığında çokluğunda değilim, bir Alevi’nin bize oy vermesi çok önemli çünkü önümüzdeki seçimlerde bizim Alevi yurttaşlarımızın oylarına ihtiyacımız var. Biz Alevileri kendimizden görüyoruz” diye konuştu.