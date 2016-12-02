Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan'a şok suçlama! /02 Aralık 2016 11:12

Arda Turan'a şok suçlama!

Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan hakkında Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SHABER3.COM

Diario Gol'de Julian Carrasco imzasıyla yayınlanan haberde başta Arda Turan olmak Barcelona'da forma giyen bazı isimler ile ilgili bomba bir iddia öne sürüldü.

Haberde aralarından Arda Turan'ın da olduğu isimlerin ciddi kumar alışkanlığı olduğu iddia edildi. Arda'yı 'pokere olan düşkünlüğü' nedeniyle eleştiren Carrasco şu ifadeleri kullandı."Arda, Hercules maçında hayalet gibiydi. Aklı futbolda değildi. Bu performansıyla Barcelona'da olması zor ancak Messi, Suarez, Iniesta, Neymar ve Pique gibi isimlerle dostluğu sayesinde eleştirilmiyor. Takım arkadaşları onu her zaman medyaya karşı savunuyor"

"BARCELONA'DA BİLİYOR"

Ayrıca Arda'nın Barcelona'da sürekli kumarhanelere gittiğini ve kulübün de bunu bildiği söyleyen Carrasco, "Bu aralar poker aşkı herkes tarafından bilinen Pique'den bile fazla kumar oynuyor" sözlerini kullandı.

Öte yandan İspanya Kral Kupası'nda oynanan Hercules maçı için Barcelona taraftarları, Milli yıldız Arda Turan için, "Sahadaki en kötü futbolcuydu. Orada olmak bile istemiyor gibiydi", "Hiç iyi değil...'', "Paco ve Rafinha daha kötüydü. Ama, Arda'da çok kötüydü ve bunun bir özürü yok." ifadelerini kullanmıştı.


"TAMAMEN YALAN!"

Kumar bağımlısı oldu' iddiasına Arda Turan cephesinden anında cevap geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu haber tamamen yalandan ibaret. Böyle bir durumun olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Arda örnek bir yaşam tarzına sahip. Camp Nou'da çok önemli bir maça çıkacaklar. Şu anda sadece El-Clasico'ya odaklı durumda. Teknik direktörü görev verirse elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı
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