Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan yeniden Milli Takım’da /25 Ağustos 2017 18:25

Arda Turan yeniden Milli Takım’da

Kosova maçından önce Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan, Mircea Lucescu'nun göreve getirilmesi ile yeniden kadroya çağrıldı.

Arda Turan yeniden Milli Takım’da

Türkiye A Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan’ı yeniden kadroya dahil etti. Kosova maçı öncesinde Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran ve ardından kadro dışı bırakılıp Milli Takım’ı bıraktığını açıklayan Arda, Fatih Terim’in ayrılmasından sonraki ilk maçta görev alacak.
Fatih Terim’le Euro 2016 öncesinden bu yana gerginlik yaşadığı bilinen Turan, Milli Takım’ı bırakmasının ardından Fatih Terim’in görevden ayrılmasıyla yeniden ay-yıldızlı formayı giymeye yeşil ışık yakmış ve Mircea Lucescu’yla yaptığı toplantının ardından Milli Takım’dan davet gelirse seve seve geri döneceğini sosyal medyadan açıklamıştı.
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