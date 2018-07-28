'Arda Turan geçmiş olsun diye bile aramadı'

Otel ve yurtlara yerleştirilenlerden bir apartman sakini, 17 yaşındaki oğlu ile birlikte çöken binadan son anda çıktığını, boşaltılan dairelerden birine çökmeden önce hırsız girdiğini anlattı. Şükran Aral ise, yaşananlara neden olan otel inşaatının sahibi Arda Turan'ın 'geçmiş olsun' demek için bile aramadığını söyledi.







Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre can korkusuyla ayakkabılarını giyemeden dışarı çıkan Mehmet Dal kıyafetlerini dahi alamadığı için, belediyenin verdiği kıyafetleri giyiyor. Gece çalıştığını söyleyen Dal, "Saat 10.00'da bizi aradılar, yatıyorduk. 'Bina çöküyor' diye. Balkondan kendimizi dışarı zor attık. Saat 10.30'da dışarı çıktık. 12.00'de çökme başladı" dedi.





BİNA O HALDEYKEN HIRSIZ GİRMİŞ





Eşi ve iki küçük çocuğu memlekette olduğu için şanslı olduğunu belirten Mehmet Dal, diğer dairelerde kalanların da aynı saatlerde binayı boşalttıklarını söyledi. Dal boşaltılan dairelerden birine çökmeden önce hırsız girdiğini televizyon ve bilgisayarı çaldığını da sözlerine ekledi.





BELEDİYE EKİPLERİ KAYMA ÖLÇÜMÜ YAPTI





Hafriyat çalışmalarının sürdüğü bölgede zarar gördüğü için boşaltılıp mühürlenen evlerin yanında halen oturulan evlerde ekipler ölçüm çalışması yaptı. Herhangi bir kayma olup olmadığının tespiti için binaların köşelerine demirler çakıldı. Bu demirler arasındaki mesafe, periyodik olarak ölçülüp kayma olup olmadığı tespit edilecek. Boşaltılan binaların dış cephelerine yerleştirilen reflektörlerle de ölçüm yapıldı.





'UYKU UYUYAMADIM'





Çöken bina ile mühürlenen komşu binalarda oturanların bir bölümü çevredeki otellere yerleştirildi. Otellerde yer bulunamayan aileler, yakındaki bir yurda yönlendirildi. Yurtta kalmak istemeyenlerin birçoğu yakınlarının yanında kalırken, çoğu Suriyeli olduğu öğrenilen kiracılar Hasköy Yurdu’na yerleştirildi. Yakındaki bir otelde kalan Mürsel Canan şikâyetçi. Canan, "Ailece oteldeyiz. Gecekonduma razıyım. Uyku uyuyamadım. Ben alışık değilim o hayata" dedi.





'DEPOLARDA KALMIŞ EŞYALARI VERECEKLER'





İki ay sonra evlenecek olan Burhan Eracar, babasıyla birlikte çöken binanın giriş katında kiracıydı. Babası memlekette olduğu için tek başına olan Eracar işe gittikten kısa bir süre sonra televizyonların canlı yayınında binanın çöktüğünü gördü. Evlilik için aldığı eşyaların enkazda kaldığını söyleyen Eracar, "Gidin evinizi tutun. 'Size eşya göndereceğiz' dediler. Depolarda kalmış eşyaları verecekler. 2 ay sonra evleniyorum. Her şeyin en iyisini almıştım" diye konuştu.





'GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ, DAVA AÇACAĞIZ'





Arda Turan'a ait inşaat sahasındaki çalışma sebebiyle yaşanan çökmenin hemen yan tarafta bulunan otelini etkilediğini, yan duvarlarında çökmelere sebep olduğunu anlatan Şükran Aral ise şunları söyledi:





"Biz hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz, davamızı açacağız. Bir muhatap arıyoruz. Bir mağduriyet var. Arda Turan arayıp bir geçmiş olsun bile demedi. Ağustos'un 15'inde oteli açacaktım."





AÇILMAYI FARK EDİP BİR HAFTA ÖNCE EVİNİ BOŞALTTI





Çöken binanın hemen yanında yer alan ve tamamen boşaltılan binanın en üst katında oturan modelist Ülkü Baykaldı ise bir hafta önce yaşanacak faciayı öngörüp evini tamamen boşalttı. Baykaldı, "Yanımda sürekli mezuram vardır. Binaların aralarındaki açılmayı hissettiğim andan itibaren sabah akşam ölçmeye başladım. 3 ay boyunca ölçtüm. 3 ayda 5 santim açılmayı görünce kesin kararımı verdim. Eşyalarımı toplamaya başladım. Evi boşalttım" dedi.