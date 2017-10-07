Samanyolu Haber /Spor / Arda Milli Takım'dan çıkarıldı: Finlandiya'ya gitmeyecek /07 Ekim 2017 13:30

Arda Milli Takım'dan çıkarıldı: Finlandiya'ya gitmeyecek

İzlanda mağlubiyeti ile Dünya Kupası hayallerini dört yıl erteleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda dört futbolcu Finlandiya'ya götürülmeyecek.

Arda Milli Takım'dan çıkarıldı: Finlandiya'ya gitmeyecek


Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda dört futbolcunun Finlandiya’ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin kesin olarak Finlandiya’ya götürülmüyor.

İzlanda’ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda dört futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya’ya götürülmüyor.

Eskişehir’den 15.00’te hareket edecek olan ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu’nun kararı bekleniyor.
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