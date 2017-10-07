Arda Milli Takım'dan çıkarıldı: Finlandiya'ya gitmeyecek





Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda dört futbolcunun Finlandiya’ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin kesin olarak Finlandiya’ya götürülmüyor.





İzlanda’ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda dört futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya’ya götürülmüyor.





Eskişehir’den 15.00’te hareket edecek olan ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu’nun kararı bekleniyor.