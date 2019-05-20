Samanyolu Haber /Eğitim / Araştırma: Erasmus yapanların iş bulma şansı daha yüksek /20 Mayıs 2019 22:49

Araştırma: Erasmus yapanların iş bulma şansı daha yüksek

AB Komisyonu tarafından yaptırılan iki ayrı araştırma, Erasmus programına katılanların iş bulma sürecinde daha şanslı olduklarını ortaya koyuyor.

SHABER3.COM

AB Komisyonu'nun Pazartesi günü Brüksel'de açıkladığı iki ayrı araştırmanın sonuçları Ersamus programının sağladığı avantajlara dikkat çekti. Sonuçlar, AB’nin üniversiteler arasında akademik değişim ve etkileşimi desteklemek için uyguladığı Erasmus programına katılan öğrencilerle akademisyenlerin, iş bulma konusunda daha fazla fırsata sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmaların sonuçları, yurt dışı deneyiminin, iş arayan mezunlar açısından yararlı bir faktör olduğunu ortaya koyuyor. Erasmus programına katılan ve araştırmalarda görüşlerine başvurulan her on kişiden sekizi, mezun olduktan sonra üç ay içinde iş bulduğunu ifade etti.

Her on kişiden yedisi de, yurt dışında geçirilen zamanın ardından mesleki anlamda gitmek istedikleri yönü daha iyi belirleyebildiklerini dile getirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 90’ı, Erasmus programından sonra farklı kültürlerden insanlarla bir arada çalışmanın daha kolay geldiğini vurguladı.

Tüm programları tek çatı altında toplayan Erasmus+

AB Komisyonu tarafından yaptırılan iki ayrı araştırma için 2014 ile 2016 yılları arasında yaklaşık 77 bin üniversite öğrencisi, mezun ve akademisyenin yanı sıra 500’e yakın kurum ve kuruluşla görüşmeler yapıldı.

2014 yılından bu yana yürürlükte olan Erasmus+, Avrupa Birliği’nin hayat boyu öğrenme, gençlik, spor ve üniversiteler arası iş birliği programlarını tek çatı altında topluyor. Son beş yılda bu programa katılanların sayısı iki milyonu aşmış durumda.

(Deutsche Welle Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araştırma: Erasmus yapanların iş bulma şansı daha yüksek Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:58