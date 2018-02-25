Arapları 380 TL'ye havaalanına götüren taksici konuştu

İstanbul’da taksicilik yapan E.C.’ye, Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı müşterilerini İstanbul turu attırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, geçen yıl eylül ayında yaşanan olayla ilgili konuşan taksici, o gün müşterileri akşamüstü saat 17.00 sıralarında Karaköy’den aldığını anlattı:





“Taksim’de müşterilerden biri indi. Türkçe biliyordu. Bana, ‘Sabiha Gökçen Havalimanı’na ne kadar hızlı gidebilirsin?’ diye sordu. Adama 2’nci köprüyü geçtikten sonra yolda trafik olduğunu söyledim. Köprüyü geçtikten sonra Sabiha Gökçen’e 16 dakika olduğunu gösteren bir tabela olduğunu belirttim. Adam o yoldan gitmemi söyledi. 2’nci köprüyü geçince o tabeladan içeri girdik.





"ÇIKIŞI KAÇIRDIM"







Otoyola saptıktan 1 kilometre sonra müşteriler telefonla birilerini aramaya başladı. Telefonla Taksim’de inen adamla görüştürmek istediler. O karmaşada yolun Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne gittiğimizin farkında değildim. Bir baktım, köprünün 2 ayağı karşımda. Rengim attı, boncuk boncuk terlemeye başladım. Müşteriler köprüyü görünce kıyameti koparttı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğim için en sonunda İkitelli’den çıktım. 2’nci köprü üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittim.”



