Araplar Mehmet Şimşek'in telefonunu hackledi, yüzlerce veriye ulaştı

BBC Türkçe'nin aktardığı Reuters haberini eskiden bu program için çalışan kişilere ve programa dair edindiği belgelere dayandırdı.







Mehmet Şimşek ise Reuters'a yaptığı açıklamada telefonunun dinlendiği iddiası ile ilgili olarak, "Korkunç ve çok rahatsız edici" dedi.





Reuters'a göre 2016 yılı itibarıyle kadar yüzlerce kişinin telefonuna erişim sağlandı. 2017 yılında bu program aracılığıyla erişim sağlananlar arasında ise Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ile Umman'ın dışişlerinden sorumlu bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah da var.





Reuters'a göre ekip sadece telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin girilmesiyle iPhone'lara erişti. Android cihazlara ise erişilemedi. 2016 ve 2017 yıllarında iPhone'larda fotoğraflara, elektronik postalara, mesajlara ve konum bilgilerine ulaşıldı.





Bu sistem sayesinde başka operasyonlarda kullanılmak üzere kayıtlı şifrelere de erişim sağlandı.







