Samanyolu Haber /Gündem / Araplar Mehmet Şimşek'in telefonunu hackledi, yüzlerce veriye ulaştı /30 Ocak 2019 19:25

Araplar Mehmet Şimşek'in telefonunu hackledi, yüzlerce veriye ulaştı

Reuters haber ajansı, geçmişte ABD için çalışan bir grup istihbarat görevlisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına bazı siyasetçilerin, aktivistlerin ve diplomatların iPhone'larını hacklediklerini iddia etti. Reuters'a göre Karma adı verilen gelişmiş casusluk programı kapsamında dinlenenler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.

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BBC Türkçe'nin aktardığı Reuters haberini eskiden bu program için çalışan kişilere ve programa dair edindiği belgelere dayandırdı.

Mehmet Şimşek ise Reuters'a yaptığı açıklamada telefonunun dinlendiği iddiası ile ilgili olarak, "Korkunç ve çok rahatsız edici" dedi.

Reuters'a göre 2016 yılı itibarıyle kadar yüzlerce kişinin telefonuna erişim sağlandı. 2017 yılında bu program aracılığıyla erişim sağlananlar arasında ise Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ile Umman'ın dışişlerinden sorumlu bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah da var.

Reuters'a göre ekip sadece telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin girilmesiyle iPhone'lara erişti. Android cihazlara ise erişilemedi. 2016 ve 2017 yıllarında iPhone'larda fotoğraflara, elektronik postalara, mesajlara ve konum bilgilerine ulaşıldı.

Bu sistem sayesinde başka operasyonlarda kullanılmak üzere kayıtlı şifrelere de erişim sağlandı.


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