Arap sermayesi de kurtaramadı: İnşaat sektörü çöküşe geçti

Sarot Grubu konkordato başvurusu yapmış, mahkeme 20 Kasım’da konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını söyleyerek iflas kararı vermişti. Sarot Grubu ise karara itiraz edeceğini açıklamıştı.





İnşaatı 2014’te başlayan 732 villa ve bir alışveriş merkezi içeren proje, iflasın ardından belirsizliğe sürüklendi.





KONKORDATO İLAN EDEN YÜZLERCE İNŞAAT ŞİRKETİNDEN BİRİ





Fransız haber ajansı AFP, Sarot’un, alacaklılardan korunmak için konkordato başvurusu yapan yüzlerce şirketten biri olduğunu yazdı.





Haber şöyle devam ediyor:





EVLERİN YÜZDE 35’İ ARAPLARA SATILDI





“Sarot Grubu Başkan Yardımcısı Mezher Yerdelen, 200 milyon dolarlık proje kapsamında bazı müşterilerin satın aldıkları evlerin parasını ödememeleri nedeniyle konkordato başvurusu yaptığını, bugüne kadar projeye 100 milyon dolar harcandığını söylüyor.





Fiyatları 400 ile 500 bin dolar arasında değişen evlerden 351’i Arap yatırımcılara satılmıştı.





Yerdelen, körfez ülkelerindeki müşterilerinin petrol fiyatlarındaki düşüşten, kendilerininse Türkiye’deki ekonomik dalgalanmaların inşaat maliyetini artırmasından etkilendiğini söylüyor.





İflas kararı hakkındaki tartışmalara rağmen Yerdelen, satışlara devam etmeyi ve sitenin açılışını Ekim 2019’da gerçekleştirmeyi umuyor.





DÖRT BİR YANDA BİTMEMİŞ İNŞAAT PROJELERİ…





Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bitmemiş ve boş inşaat projeleri, ülkedeki inşaat sektörünün ve ekonominin kendini içinde bulduğu soruları gösteriyor.





SEKTÖR, 2018’DE YÜZDE 5.3 KÜÇÜLDÜ





İnşaat sektörü Erdoğan 2003’te iktidara geldikten sonra Türk ekonomisinin büyüme motoru olmuştu. Fakat sektör 2018’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 5,3 küçüldü.





KONKORDATO İLAN EDENLERİN DÖRTTE ÜÇÜ İNŞAAT ŞİRKETİ





İzmir Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Duman ‘Ülkede konkordato veya iflas başvurusunda bulunan şirketlerin dörtte üçü inşaat şirketi‘ diyor.





Duman ‘İster emlak balonu, ister inşaat balonu diyelim, ortada bir balon var’ ifadelerini kullanıyor.





3 BİNİ AŞKIN KONKORDATO BAŞVURUSU





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Aralık ortasında 846 şirketin konkordatoya başvurduğunu söyledi fakat muhalif Sözcü gazetesi bu sayının Ekim’de 3 bini aştığını yazmıştı.





İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe de karamsar. Daha fazla şirketin konkordato ve iflas başvurusu yapacağını düşünüyor.





Ona göre, Türkiye’de ihtiyacın üzerinde ev inşa edildi. Bunlara sadece Disney kalesi görünümündeki Burj al Babas villaları değil, aynı zamanda sıradan Türkler için basit evler de dahil.





İNŞAAT GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ





TÜİK’in inşaat güven endeksi Kasım ayında yüzde 2,1 düşerek 55,4’e geriledi. Endekste 100’ün altındaki sonuçlar karamsarlığı ifade ediyor.





Öte yandan Türkiye’nin emlak piyasasını inceleyen Kerim Alain Bertrand son dönemde daha iyimser olduğunu, bunun nedenlerinden birinin de ülkenin artan nüfusu olduğunu söylüyor. Bertrand ‘İnşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörü’ diyor.





Sektörde bir konsolidasyon beklese de sonrasında genç nüfus sayesinde sektörün hayata tutunacağını düşünüyor.





TÜİK verilerine göre 2017’de Türkiye’nin medyan yaşı 31,7’ydi. Avrupa Birliği’nde bu yaş 42,8.”