Samanyolu Haber /Gündem / Arap prenseslere Belçika’da şok hapis cezası /24 Haziran 2017 14:48

Arap prenseslere Belçika’da şok hapis cezası

Belçika'da yargılanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 8 prenses, "hizmetçilerini istismar etmek" ve "insan kaçakçılığı yapmak" suçlarından 15 ay hapis ve 165 bin euro para cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Ülkenin en güçlü ailelerinden el Nahyan’a mensup prenseslerin hapis cezaları ile para cezalarının yarısı askıya alındı. Olayın ardından prenseslerin bir kare fotoğrafı dahi basına yansımadı.

Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed el Nahyan’ın ailesi, aynı zamanda İngiliz futbol kulübü Manchester City’nin de sahibi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Prensesler hakkındaki dava ise yaklaşık 10 yıl önce Belçika’nın başkenti Brüksel’deki lüks bir otelde yaşananlar üzerine açılmıştı.

Otelin bir katını birkaç aylığına kiralayan prensesler, 20’den fazla hizmetçinin otelden çıkmasına izin vermedi.

Prensesler hizmetçileri artık yiyeceklerle beslenmeye, yerde yatmaya zorladı ve günün hemen her saati çalıştırdı.

Belçika makamları, hizmetçilerden birinin kaçıp polise başvurmasıyla olaydan haberdar olmuş, açılan dava Mayıs ayında görülmeye başlanmıştı.

<< Önceki Haber Arap prenseslere Belçika’da şok hapis cezası Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:28