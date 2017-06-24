Arap prenseslere Belçika’da şok hapis cezası

Ülkenin en güçlü ailelerinden el Nahyan’a mensup prenseslerin hapis cezaları ile para cezalarının yarısı askıya alındı. Olayın ardından prenseslerin bir kare fotoğrafı dahi basına yansımadı.





Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed el Nahyan’ın ailesi, aynı zamanda İngiliz futbol kulübü Manchester City’nin de sahibi.





BBC Türkçe’nin haberine göre Prensesler hakkındaki dava ise yaklaşık 10 yıl önce Belçika’nın başkenti Brüksel’deki lüks bir otelde yaşananlar üzerine açılmıştı.





Otelin bir katını birkaç aylığına kiralayan prensesler, 20’den fazla hizmetçinin otelden çıkmasına izin vermedi.





Prensesler hizmetçileri artık yiyeceklerle beslenmeye, yerde yatmaya zorladı ve günün hemen her saati çalıştırdı.





Belçika makamları, hizmetçilerden birinin kaçıp polise başvurmasıyla olaydan haberdar olmuş, açılan dava Mayıs ayında görülmeye başlanmıştı.



