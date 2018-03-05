Arap Dünyasından Türk dizilerine büyük ambargo...

SHABER3.COM
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan İngilizce gazete The
National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat
göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını
istedi. Haberde ani olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler
henüz bilinmediği vurgulandı.
MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, The National'a yaptığı
değerlendirmede, kararı doğruladı ancak bu kararın neden veya kim
tarafında alındığına dair herhangi bir bilgi vermedi.
Hayek, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk
dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını
ilgilendiren bir karar alındı" dedi.
Hayek, kararın 2 Mart Cuma günü alındığını da sözlerine ekledi.
The National haberinde, şu ana kadar aralarında Vatanım Sensin'in de
olduğu altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını ifade
etti.
MBC Sözcüsü Hayek, alınan kararın kendileri için 'daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma' fırsatı sunabileceğini vurguladı.