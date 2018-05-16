Arap Birliği, Kudüs gündemiyle olağanüstü toplandı

Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği daimi temsilcisi Usame Nakla'nın başkanlığında başlayan toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve diğer temsilciler katılıyor.



Toplantının açılışında bir konuşma yapan Nakla, bugünkü toplantının yarın düzenlenecek olan dışişleri bakanları görüşmesine hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.



Nakla toplantıda, ABD'nin büyükelçiliğini gayri meşru bir şekilde Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ele alınacağını ve toplantının basına kapalı yapılacağını kaydetti.



Geçen pazar konuşan Filistin'in Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın talebi üzerine Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısında bulunduklarını söylemişti.



Arap Birliği'nin ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinli sivillere karşı uyguladığı katliama karşı ortak bir tavır açıklaması bekleniyor.



EL LUH: ABD'NİN VE DİĞER ÜLKELERİN BENZER KARARLARINA KARŞI ÇIKMADA CİDDİ İSTEK GÖSTEREN ARAP TAVRINI ÜRETMEK GEREKİYOR



Mısır haber ajansı MENA'nın aktardığına göre El Luh, Arap ülkelerinden ABD'nin bu adımına karşı 'etkili' kararlar almalarını istedi.



El Luh "Bu feci durumla ilgili olarak etkili kararlar almak gerekiyor, ABD'nin kararı ve diğer ülkelerin benzer kararlarına karşı çıkma konusunda ciddi bir istek gösteren bir Arap tavrını üretmek gerekiyor" dedi.



Arap Birliği daha önce İsrail'in Gazze sınırında 60'tan fazla Filistinli eylemciyi öldürmesi sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in güç kullanımını kınamış ve Washington'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını 'yasa dışı' olarak nitelemişti.