Aralarına para girdi..





15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından varlık, nakit, arsa ve hisse senetleri ile toplamda 200 milyar dolar büyüklüğe sahip olacağı açıklanan Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Fon kurulduğundan bu yana ortaya birçok görüş atıldı. Yetkililer, hisse senedi alımından dövize müdahaleye, borçlanma maliyetini düşürme adımlarına kadar fonun birçok işlevi olabileceği teklifi getirdiler. Ancak bugüne kadar fonun yapabildiği başlıca şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım çevresinde toplanan iki kampın arasındaki güç mücadelesini tetiklemek oldu. Konuya yakın 7 kaynağın Bloomberg News’dan Kerim Karakaya, Onur Ant ve Benjamin Harvey’e verdiği bilgiye göre toplanacak varlığın nasıl kullanılması gerektiği yönündeki görüş ayrılıkları, Varlık Fonu’nu paralize etti. 4 kaynağın verdiği bilgiye göre görüş ayrılıkları o kadar derin ki Yıldırım’ın takımı, Erdoğan tarafından desteklenen Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan’ın görevinden alınması için çalıştı. Erdoğan, Yıldırım ve Bostan’ın ofisleri Varlık Fonu’na ilişkin soruları cevaplamadı. Konuya yakın bazı kaynaklar, Fon’un politik amaçlarla yanlış kullanılmasından endişe ettiklerini belirtiyor. Varlık Fonu, Ziraat Bankası, Halkbank, Türk Havayolları, Türk Telekom, Borsa İstanbul ve Milli Piyango’da hisseye sahip.





Toplantılara kurşun geçirmez yelek giyerek katılıyor





AKP’nin kurucularından, Eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’e göre fonun amacı şirketleri kamunun gözetiminden çıkarmak. Bloomberg’e konuşan Şener, “Varlık Fonu’nun amacı, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşmak yerine mevcut varlıkları nasıl ranta çeviririz gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Bostan aynı zamanda fonun yönetim kurulu başkanı; Yıldırım tarafından onaylanan diğer dört yönetim kurulu üyesi ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve akademisyenler Kerem Alkin ile Oral Erdoğan. Kurul’un çalışmaları hakkında bilgi sahibi kişilere göre üyeler, toplantılarda neredeyse hiçbir konuda fikir birliği sağlayamıyor ya da bu toplantılar çok sert bir ortamda geçiyor. Karadağ, toplantılara silâh taşıyarak ya da kurşun geçirmez yelek giyerek katılıyor. Bulut, daha önce muhaliflerin Erdoğan’ı telekinezi yoluyla öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Bostan, Kurul’un, Kurul da Bostan’ın gitmesi gerektiği görüşünde.