Arakan'da ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü tarafından yayımlanan bir raporda, Myanmar ordusunun Ağustos sonunda Arakan'da başlattığı operasyonun ilk bir ayı içinde 6 bin 700 Rohingya Müslümanı'nın öldürüldüğü belirtildi.







Myanmarlı ordusunun açıklamaları, bu sayının 400 olduğu yönündeydi.





Raporda, Myanmar ordusunun Arakan'daki köylere yaptığı baskınlarda sadece ilk ay içinde öldürülenlerin 730'unun beş yaşın altındaki çocuklar olduğu bilgisi verildi.





Sınır Tanımayan Doktorlar, yayımladıkları raporu komşu ülke Bangladeş'e kaçan ve buradaki mülteci kamplarına yerleştirilen kişilerle yaptığı görüşmelere dayandırdı. MSF, Myanmar ordusu ile Arakanlı isyancılar arasında süren şiddet olayları nedeniyle Ağustos sonundan bu yana yaklaşık 650 bin Arakanlı'nın Bangladeş'e kaçtığını belirtti.





"Yüzde 9'u evlerinde canlı canlı yakıldı"





Rapora göre, operasyonların ilk bir aylık döneminde hayatını kaybeden 6 bin 700 Arakanlı'nın yüzde 69'u ateşli silahla vurularak öldürülürken; yaklaşık yüzde 9'u, evlerinde canlı canlı yakıldı. Raporda, kurbanların yüzde 5'inin ise dövülerek öldürüldüğü belirtildi.





Arakan'daki Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları zorluklar geçtiğimiz günlerde Associated Press'in (AP) yayımladığı özel haberle bir kez daha uluslararası gündeme taşınmıştı. AP'nin Bangladeş'e sığınan 29 kadının ifadelerine dayandırdığı haberinde, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya Müslümanı kadınlara "yaygın ve sistematik" şekilde tecavüz ettiklerine dair bilgiler desteklenmişti.





Uluslararası Af Örgütü'nün de Ekim ayında yayımladığı bir raporda, Myanmar'da Rohingyalara uygulanan çok sayıda şiddet eylemi belgelerle tespit edildi. Örgütün "Dünyam Bitti (My World is Finished)" adlı raporunda öldürme, sürgün, tehcir, işkence, tecavüz ve cinsel şiddet vakaları belgelendi.

Myanmar yönetimi iddiaları kabul etmiyor

Myanmar yönetimi, ordunun Rohingyalara şiddet uyguladığı ve kadınlara askerlerce tecavüz edildiğine yönelik suçlamaları geri çeviriyor.

Myanmar'da Budistlerle Müslümanlar arasındaki gerilim uzun yıllardır devam ediyor. Budistler, Arakan Müslümanlarını, ülkeye gelen kaçak göçmenler olarak sayıp "vatansız" kabul ediliyor.

İlk kez 2012 yılında Arakan Müslümanları içindeki bir grupla Myanmar ordusu arasında çatışmalar çıktı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda, 120 binden fazla kişi Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı.

Son olarak ise Ağustos ayında Arakan'da faaliyet gösteren Müslümanların kurduğu Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun bir polis karakoluna saldırı düzenlemesi sonucu yeniden çatışmalar şiddetlenmişti. O tarihten bu yana da Myanmar ordusunun operasyonları devam ediyor.



