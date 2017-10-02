'Araçta içki şişeleri vardı, gördüm'

Milliyet'in haberine göre, kazadan sonra araçları kaldırmaya gelen çekicinin şoförü S.D, tanık olarak ifade verdi.

S.D. isimli tanık, ifadesinde şunları söyledi:

“34 NT 5005' plakalı araç şarampole yan yatmış vaziyetteydi. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra aracı dört teker üzerine çevirdik. O esnada bir adet viski şişesi ile üç adet bira kutusu gördüm. Bu içkilerin aracı çevirince içinden düşüp düşmediğini bilmiyorum, fark etmedim. Aracı çekiciye yükledim ve otoparka getirip indirdim. Otoparkta aracın yanında bulunan bira kutusu aracın içinden düşüp düşmediğini görmedim. Aracın yanında bulunan bira kutusu ile kaza yerinde gördüğüm bira kutuları aynı marka ve aynı renkteydi. Benim bilgim ve gördüm bundan ibarettir.”

SERBES YALAN MI SÖYLEDİ?

İzmir-Aydın otobanında 22 Eylül'de gerçekleşen ve aynı aileden iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Serbes’in yanındaki Doğru, aracı kendisinin kullandığını söylemiş, daha sonra da tutuklanmıştı.





Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücünün Kenan Doğru değil Emrah Serbes olduğu yönündeki şüphe üzerine soruşturma başlatmış, Doğru’nun vücudundaki emniyet kemeri izlerinin tespiti ve hava yastıklarındaki kan ve doku örneklerinin karşılaştırılması için 27 Eylül'de İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti. Doğru’nun kan, idrar ve saç örneklerinin tespitiyle birlikte, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin de yapılması da talep edilmişti. Bu gelişmeler üzerine Serbes 28 Eylül’de Twitter hesabından aslında aracı kendisinin kullandığını belirterek suçunu itiraf etmiş, savcılığa teslim olacağını yazmıştı. Serbes daha sonra tutuklanmıştı.





Kazada diğer araçtaki 59 yaşındaki Baba Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Torbalı Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan 51 yaşındaki anne Özçelik ise halen yoğun bakımda.