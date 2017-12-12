Samanyolu Haber /Ekonomi / Araç muayene ücretleri zamlandı /12 Aralık 2017 11:37

Araç muayene ücretleri zamlandı

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere zamlandı.

SHABER3.COM

Buna göre, muayene ücretleri 115.64 lira ile 305.62 lira arasında olacak.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlere 2018 yılı için yüzde 14.47'lik zam yapıldı.

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267.86 liradan 305.62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198.24 liradan 226.56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101.48 liradan 115.64 liraya yükseldi.
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