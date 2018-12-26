Samanyolu Haber
Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları
/
26 Aralık 2018 19:23
Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları
ABD'de Virginia şehrinde bir baba oğluna araba kullanmayı öğretirken evinin garajından oldu.
Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları
Aracı evin garajına yaklaştıran genç bir anda gaza basınca garaj kapısı yıkıldı. Babasından özür dileyen genç olayın şokunu yaşadı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları
Sonraki Haber >>
Hatalı yüklenen kamyonet devrildi
Görüntüler Çin'den ... Bir arabanın güvenlik kamerasına takılan bu görüntüler sosyal medyada...
Macron'un yanındaki asker bayıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çad'daki Fransız askerlerine hitap ettiği konuşmasının...
Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız
Biri bebek iki çocuğunu geride bıraktı, evliliği sona erdi, parlak kariyerinin ardından şimdi...
ABD sınırında bir çocuk daha öldü
Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan gelerek Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçen ve sınırda...
Çavuşoğlu 'New Jersey'de tutuklamalar başladı' haberini bakın nereden duymuş...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın temsilcileri ile buluştuğu toplantıda geçtiğimiz...
Bir KHK'lının dramı: Kendimi vurdum, 12 gün komada kaldım, 50 liraya inşaatlarda çalışıyorum
Açlığa, işsizliğe mahkum edilen KHK’lı bir vatandaşın dramı TBMM’ye taşındı. İnsan hakları...
Hulusi Akar'a zor sorular
Zamanın Genelkurmay Başkanı Şimdiki Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz ile ilgili akıllarda...
Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız
Biri bebek iki çocuğunu geride bıraktı, evliliği sona erdi, parlak kariyerinin ardından şimdi...
Duy da inanma... Özbekistan'dan tam 350 milyon dolarlık biber alınacak
Türkiye’ye bir yılda 49 milyon dolar değerinde 35 bin ton kırmızı biber ihraç edecek olan Özbekistan’da...
3 Şirketten konkordato ilanı
Konkordato, ilan eden firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Samsunlu iki ilaç firması ve Mersinli...
Metin Akpınar'ın yalnız yürüyüşü!
CHP ve sair iktidar enteresan bir ruh hali içinde.
Kendi istifasının tartışıldığı konuya ilginç yorum: Konu benim dışımda
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışında....
Tweet
İşte İslam dünyasının problemi
Yaşlı adamın kafasına tabela düştü
Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları
Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir
Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor
Bir KHK' lının dramı mecliste
Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Yemek arabası bir anda patladı
Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Çavuşoğlu 'New Jersey'de tutuklamalar başladı' haberini bakın nereden duymuş...
Vatandaşı anlayan anladı: 'Her şey iyidir, Süpperrdir...'
Hulusi Akar'a zor sorular
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:33:40