Samanyolu Haber /Gündem / Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları /26 Aralık 2018 19:23

Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları

ABD'de Virginia şehrinde bir baba oğluna araba kullanmayı öğretirken evinin garajından oldu.

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Aracı evin garajına yaklaştıran genç bir anda gaza basınca garaj kapısı yıkıldı. Babasından özür dileyen genç olayın şokunu yaşadı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araç kullanmayı öğrenen genç ile Babasının zor anları Sonraki Haber >>

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:33:40