Apple'ın kurucusu Wozniak, Bitcoin'lerini dolandırıcılara kaptırdı

Apple’ın eş kurucusu sanal para hırsızlarının en son kurbanı oldu. Wozniak, 74.000 dolar değerindeki birkaç Bitcoin’ininin dolandırıcılar tarafından çalındığını açıkladı.





Wozniak'ın aktardığına göre, Apple'ın kurucusu elindeki Bitcoin’leri kredi kartıyla satın almak isteyen birisine sattı ancak sanal para transferi tamamlandıktan sonra karşı taraf kredi kartı ödemesini iptal etti.





KİMİN ÇALDIĞI BULUNAMAYACAK





Wozniak, dolandırıcıların çalıntı bir kredi kartı kullandıklarını ve bu nedenle Bitcoin’lerini kimin çaldığının bulunamayacağını ekledi.





Sanal para yalnızca 700 dolar seviyesinde seyrederken yatırım yapan Wozniak, geçtiğimiz yıl elindeki Bitcoin’lerin büyük bir bölümünü satarak servetini katlamıştı.