Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'ın kurucusu Wozniak, Bitcoin'lerini dolandırıcılara kaptırdı /01 Mart 2018 14:49

Apple'ın kurucusu Wozniak, Bitcoin'lerini dolandırıcılara kaptırdı

Apple'ın kurucularından Wozniak, 74.000 dolar değerindeki sanal paralarını dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Çalıntı bir kredi kartı ile yapılan dolandırıcılık dolayısıyla suçlu kişiler bulunamayacak.

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Apple’ın eş kurucusu  sanal para hırsızlarının en son kurbanı oldu. Wozniak, 74.000 dolar değerindeki birkaç Bitcoin’ininin dolandırıcılar tarafından çalındığını açıkladı.

Wozniak'ın aktardığına göre, Apple'ın kurucusu elindeki Bitcoin’leri kredi kartıyla satın almak isteyen birisine sattı ancak sanal para transferi tamamlandıktan sonra karşı taraf kredi kartı ödemesini iptal etti. 

KİMİN ÇALDIĞI BULUNAMAYACAK

Wozniak, dolandırıcıların çalıntı bir kredi kartı kullandıklarını ve bu nedenle Bitcoin’lerini kimin çaldığının bulunamayacağını ekledi.

Sanal para yalnızca 700 dolar seviyesinde seyrederken yatırım yapan Wozniak, geçtiğimiz yıl elindeki Bitcoin’lerin büyük bir bölümünü satarak servetini katlamıştı.
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