Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'ın katlanabilir telefonu konsepti ortaya çıktı /25 Şubat 2019 16:30

Apple'ın katlanabilir telefonu konsepti ortaya çıktı

Samsung ve Huawei'in katlanabilir cihazlarını tanıtmasının ardından, tüm gözler Apple'a çevrildi. Geçen günlerde katlanabilir iPhone patenti için yapılan başvuruların ortaya çıkmasının ardından, patentten yola çıkarak bir konsept tasarım oluşturuldu.

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Samsung ve Huawei katlanabilir telefonlarını görücüye çıkardığı günlerde, Apple'ın da katlanabilir iPhone modeli için patent aldığı ortaya çıkmıştı.

 

NTV'nın aktardığı habere göre 'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir iPhone modeli için konsept tasarım yaptı.

 

Konseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.

 

Eylül ayında yeni modellerini tanıtması beklenen Apple'ın, patentini aldığı katlanabilir iPhone'ları ne zaman tanıtacağı henüz açıklanmadı.
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