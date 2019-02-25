Apple'ın katlanabilir telefonu konsepti ortaya çıktı

Samsung ve Huawei katlanabilir telefonlarını görücüye çıkardığı günlerde, Apple'ın da katlanabilir iPhone modeli için patent aldığı ortaya çıkmıştı.









NTV'nın aktardığı habere göre 'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir iPhone modeli için konsept tasarım yaptı.









Konseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.









Eylül ayında yeni modellerini tanıtması beklenen Apple'ın, patentini aldığı katlanabilir iPhone'ları ne zaman tanıtacağı henüz açıklanmadı.