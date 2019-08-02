Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'dan yeni Macbook modeline büyük yenilik /02 Ağustos 2019 20:47

Apple'dan yeni Macbook modeline büyük yenilik

Teknoloji devi Apple'ın 16 inç ekrana sahip yeni MacBook Pro'nun da olduğu modelleri önümüzdeki süreçte tanıtması bekleniyor. Yeni MacBook'larda 5G desteğinin olacağı da belirtiliyor.

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Dizüstü bilgisayar üreticileri Lenovo, HP ve Dell, 5G desteğine sahip olan ilk dizüstü bilgisayarlarını 2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunacak. Apple da 5G Macbook serisi ile bunlara rakip olmak istiyor.

Shiftdelete'in haberine göre Apple’ın tedarikçileri 5G Macbook modeli için tasarım sürecinin tamamlandığını belirtiyor. Diğer üreticilerden daha geç piyasaya sürülecek bilgisayarın, 5G bağlantısı konusunda daha yüksek hız ve verimlilik sunacağı dile getiriliyor.

Apple’ın anten bölümünde metal yerine seramik malzeme kullanması dikkat çekiyor. Bu değişiklik nedeniyle maliyetlerin altı kat arttığı, ancak veri iletimi konusunda verimliliğin iki katına çıktığı belirtiliyor. Cihaz içerisine telefonlar ile benzer şekilde bir 5G anteni yerleştirileceği için metal gövdenin verimliliği düşürmesi istenmiyor.

Apple’ın geçmişte hücresel bağlantıya sahip Macbook geliştirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Hatta, 3G bağlantısına sahip Macbook Air için geliştirme sürecinin başlatıldığını, ancak Steve Jobs’un 2008 yılında buna engel olduğu belirtiliyor.

Çalışmalar 2008 ile sınırlı kalmadı. Geri adım atılmış olmasına rağmen 2016 yılında Macbook modellerine LTE bağlantısı eklenmesi için iki patent alındı.
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