Apple'dan 3 kamera sürprizi

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple , 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir Iphone X modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor. Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı Iphone modeli için 2019 tarihi işaret ediliyor. söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek. Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple 'ın bu adımı atmasına da dikkat çekiliyor.