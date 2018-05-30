Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'dan 3 kamera sürprizi /30 Mayıs 2018 10:39

Apple'dan 3 kamera sürprizi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın tıpkı Huawei P20 Pro'da olduğu gibi 3 arka kameraya ev sahipliği yapan bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi.

SHABER3.COM

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple , 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir Iphone X modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor. Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı Iphone modeli için 2019 tarihi işaret ediliyor. söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek. Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple 'ın bu adımı atmasına da dikkat çekiliyor.
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